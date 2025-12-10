€ 5.0894
UMF Iași sărbătorește 146 de ani. Mesajul ministrului Educației
Data actualizării: 15:57 10 Dec 2025 | Data publicării: 15:56 10 Dec 2025

UMF Iași sărbătorește 146 de ani. Mesajul ministrului Educației
Autor: Alexandra Curtache

UMF Iasi
 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” marchează 146 de ani de existenţă, iar deschiderea oficială a adus miercuri mesaje puternice privind rolul instituţiei în dezvoltarea academică şi socio-economică a Moldovei şi a României.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis un mesaj video în care a subliniat impactul major al Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” asupra întregii regiuni.

„Fără UMF Iaşi, Moldova şi ţara ar fi mai slabe”

În discursul său, ministrul Educaţiei a evidenţiat faptul că UMF Iaşi se află la baza formării profesioniste şi morale a generaţiilor de medici, cercetători şi profesori care deservesc sistemul medical românesc.

„Mediul academic ieşean face parte din acele centre istorice alături de Bucureşti şi Cluj. Forţa acestor trei medii academice este foarte mare, lucru reflectat constant în ranking-urile internaţionale. UMF Iaşi este unul dintre actorii principali în dezvoltarea mediului academic şi cultural din Iaşi, dar şi a celui socio-economic. Fără UMF Iaşi, Iaşiul, Moldova şi ţara ar fi mai slabe. Cu UMF Iaşi ele sunt mai puternice”, a declarat Daniel David.

Parteneriat strategic pentru excelenţă în sănătate mintală

Ministrul a menţionat şi colaborarea consolidată dintre UMF Iaşi şi Universitatea „Babeş-Bolyai”, care a generat deja un Centru de Excelenţă dedicat sănătăţii mintale, proiect cu impact direct asupra cercetării şi serviciilor medicale.

„Această colaborare arată că împreună suntem mai puternici”, a subliniat Daniel David.

Criza fiscală, depăşită prin management responsabil

Abordând situaţia financiară din sistemul educaţional, ministrul a vorbit despre eforturile guvernamentale şi universitare pentru protejarea calităţii studiilor şi asigurarea sprijinului pentru studenţi.

„Am trecut şi trecem prin criză fiscal-bugetară. În Educaţie am luat măsuri, am trecut de furtuna fiscal-bugetară datorită unui management foarte bun şi implicării rectorilor, inclusiv a celui de la UMF Iaşi. Dacă obţinem în aceste zile confirmarea celor 60 de milioane de euro destinate burselor studenţeşti, anul viitor poate fi privit cu optimism”, a afirmat ministrul.

146 de ani de excelenţă academică

Rectorul UMF Iaşi, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, a punctat în mesajul său importanţa istoriei instituţiei, dar şi viziunea modernă care defineşte universitatea.

„Sărbătorim nu doar o tradiţie instituţională, ci una vie, rescrisă în fiecare zi de visurile noilor generaţii de studenţi”, a precizat rectorul.

Unul dintre momentele cheie ale ediţiei actuale îl reprezintă lansarea Comunităţii Alumni UMF Iaşi, platformă menită să transforme legăturile absolvenţilor într-o structură activă de susţinere profesională şi colaborare.

Modernizare şi investiţii pentru viitor

Rectorul a reamintit transformările profunde care marchează parcursul universităţii, accentuând că modernizarea infrastructurii educaţionale şi medicale rămâne o prioritate strategică.

„Tradiţia noastră se exprimă nu doar prin prestigiul academic, ci şi prin investiţii şi proiecte care schimbă modul în care se desfăşoară activitatea didactică, de cercetare şi de îngrijire a pacienţilor”, a transmis Scripcariu.

Ediţia din acest an a „Zilelor UMF Iaşi” se desfăşoară într-un climat aniversar, dar şi într-un context al reafirmării rolului strategic al universităţii în dezvoltarea sistemului medical românesc şi în consolidarea poziţiei Moldovei pe harta academică a ţării.

umf iasi
