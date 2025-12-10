€ 5.0894
Cobza a fost inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO
Data actualizării: 15:57 10 Dec 2025 | Data publicării: 15:52 10 Dec 2025

Cobza a fost inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO
Autor: Elena Aurel

cobza Cobza a fost inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @tariktk
 

Cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, a anunţat, miercuri, preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga, potrivit Agerpres. 

"România marchează o nouă reuşită culturală la cea de-a 20-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Patrimoniul Cultural Imaterial (UNESCO), desfăşurată la New Delhi, în perioada 8 - 13 decembrie 2025. Dosarul "Cobza - cunoştinţe tradiţionale, tehnici şi muzici tradiţionale", depus de România împreună cu Republica Moldova, a fost oficial înscris pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii", se precizează într-un comunicat transmis, miercuri, de preşedintele comisiei.

Potrivit sursei citate, prin această decizie, cobza devine cel de-al 11-lea element românesc de patrimoniu imaterial recunoscut de UNESCO, "consolidând parcursul constant al României în protejarea şi promovarea patrimoniului viu - un patrimoniu ancorat în practici transmise din generaţie în generaţie, în continuitate culturală şi responsabilitate faţă de tradiţia care ne defineşte".

"Înscrierea recunoaşte nu doar sonoritatea cobzei, ci şi meşteşugul confecţionării instrumentului, tehnicile de interpretare şi rolul comunităţilor care au păstrat acest instrument ca simbol identitar şi expresie a unei profunde semnificaţii sociale", se arată în comunicat.

VEZI ȘI: România se afundă în deficit comercial: Produsele românești, mai scumpe decât cele din import / Care e soluția

Preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga, a declarat că protejarea patrimoniului şi a oamenilor care îl slujesc este un demers de sustenabilitate culturală şi o datorie faţă de generaţiile viitoare.

"Astăzi celebrăm un nou succes, rezultat al unei munci temeinice, promovat cu perseverenţă şi construit împreună cu oamenii care duc mai departe aceste practici tradiţionale şi dau continuitate unei expresii culturale vii. Ca politician, susţin necesitatea unor politici publice culturale coerente, responsabile şi gândite pe termen lung.

Protejarea patrimoniului şi a oamenilor care îl slujesc este un demers de sustenabilitate culturală şi o datorie faţă de generaţiile viitoare. În calitate de for legislativ responsabil cu protejarea identităţii naţionale, Comisia UNESCO îşi reafirmă angajamentul de a susţine politicile şi iniţiativele dedicate meşterilor, transmiterii tehnicilor tradiţionale, precum şi promovării cobzei în programele educaţionale şi în circuitele culturale internaţionale", a transmis Gliga, conform sursei citate.

VEZI ȘI: Bolojan anunță un acord pe 15 ani cu OMV Petrom: Redevențele vor crește cu 40%

Cobza primește recunoaștere internațională

Cobza este "instrumentul care a însoţit, de secole, horele, ritualurile, nunţile şi cântecele românilor" şi primeşte recunoaşterea internaţională pe care o merită, subliniază ea.

Conform unui comunicat al Delegaţiei Permanente a României pe lângă UNESCO transmis miercuri, ambasadoarea Simona-Mirela Miculescu, care a condus delegaţia României la reuniune, a spus că "tot mai multe femei îmbrăţişează acest instrument" şi "cântatul la cobză a cunoscut, în ultimele decenii, o transformare remarcabilă".

"Mult timp considerat un domeniu aproape exclusiv masculin, cântatul la cobză a cunoscut, în ultimele decenii, o transformare remarcabilă. Tot mai multe femei îmbrăţişează acest instrument, transformându-l într-un spaţiu în care creativitatea se dezvoltă, identitatea se reinventează şi libertatea artistică îşi găseşte noi orizonturi", a spus ambasadoarea Simona-Mirela Miculescu.

patrimoniul unesco
cobza
instrument
x close