Ce se va întâmpla cu celebrele cutii poştale roşii ale Danemarcei

Operatorul danez de servicii poştale, PostNord, care va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025, a anunţat miercuri că îşi va vinde cutiile poştale, care există în ţara scandinavă de 170 de ani, transmite AFP.

1.200 de cutii poştale, donate loteriei caritabile Danmarks Indsamling

"La sfârşitul anului, PostNord va livra ultima sa scrisoare în Danemarca şi, prin urmare, a decis să doneze 1.200 de cutii poştale către Danmarks Indsamling (-loteria anuală-nr)", a anunţat operatorul poştal într-un comunicat.

Începând din 15 decembrie, 1.000 de cutii poştale roşii vor fi disponibile pentru cumpărare online la preţuri cuprinse între 1.500 şi 2.000 de coroane daneze (200 şi 267 de euro) pe site-ul supermarketului Fotex.

În ianuarie 2026, vor fi scoase la licitaţie alte 200 de cutii poştale, inclusiv cele din locaţii speciale şi altele decorate de artişti danezi.

În întreaga ţară, PostNord deţinea aproximativ 1.500 de cutii poştale, al căror design actual datează din 1876. Prima cutie poştală din Danemarca a fost instalată la Copenhaga în 1851.

Scăderea volumului de scrisori, factor decisiv al restructurării

În primăvara acestui an, PostNord a anunţat că va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025 şi totodată va concedia o treime dintre angajaţi, din cauza digitalizării şi scăderii drastice a numărului de scrisori trimise, cu peste 90% după anul 2000.

Poştaşii PostNord vor continua să livreze corespondenţa, dar vor fi angajaţi de Dao, o companie a cărei activitate principală este distribuţia de ziare. Dao a instalat 1.500 de noi cutii poştale roşii în centrele sale de servicii. "Danezii sunt foarte ataşaţi de tradiţii când vine vorba de corespondenţă şi scrisori. De aceea, dorim să păstrăm această tradiţie prin instalarea de cutii poştale roşii", a explicat Lars Balsby, un director de la Dao.

În toată Europa, mulţi operatori poştali traversează o perioadă dificilă, o consecinţă a digitalizării crescute.