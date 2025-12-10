€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Ce se va întâmpla cu celebrele cutii poştale roşii ale Danemarcei
Data publicării: 14:44 10 Dec 2025

Ce se va întâmpla cu celebrele cutii poştale roşii ale Danemarcei
Autor: Dana Mihai

Cutie Postala Cutie postala-Freepik
 

PostNord, operatorul poştal danez care îşi va încheia serviciile de livrare la 31 decembrie 2025, a anunţat că îşi va vinde cutiile poştale vechi de 170 de ani.

Operatorul danez de servicii poştale, PostNord, care va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025, a anunţat miercuri că îşi va vinde cutiile poştale, care există în ţara scandinavă de 170 de ani, transmite AFP.

1.200 de cutii poştale, donate loteriei caritabile Danmarks Indsamling

"La sfârşitul anului, PostNord va livra ultima sa scrisoare în Danemarca şi, prin urmare, a decis să doneze 1.200 de cutii poştale către Danmarks Indsamling (-loteria anuală-nr)", a anunţat operatorul poştal într-un comunicat.

Începând din 15 decembrie, 1.000 de cutii poştale roşii vor fi disponibile pentru cumpărare online la preţuri cuprinse între 1.500 şi 2.000 de coroane daneze (200 şi 267 de euro) pe site-ul supermarketului Fotex.

Citește și: Chișinăul cere Transnistriei să pună capăt presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română

În ianuarie 2026, vor fi scoase la licitaţie alte 200 de cutii poştale, inclusiv cele din locaţii speciale şi altele decorate de artişti danezi.

În întreaga ţară, PostNord deţinea aproximativ 1.500 de cutii poştale, al căror design actual datează din 1876. Prima cutie poştală din Danemarca a fost instalată la Copenhaga în 1851.

Scăderea volumului de scrisori, factor decisiv al restructurării

În primăvara acestui an, PostNord a anunţat că va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025 şi totodată va concedia o treime dintre angajaţi, din cauza digitalizării şi scăderii drastice a numărului de scrisori trimise, cu peste 90% după anul 2000.

Poştaşii PostNord vor continua să livreze corespondenţa, dar vor fi angajaţi de Dao, o companie a cărei activitate principală este distribuţia de ziare. Dao a instalat 1.500 de noi cutii poştale roşii în centrele sale de servicii. "Danezii sunt foarte ataşaţi de tradiţii când vine vorba de corespondenţă şi scrisori. De aceea, dorim să păstrăm această tradiţie prin instalarea de cutii poştale roşii", a explicat Lars Balsby, un director de la Dao.

În toată Europa, mulţi operatori poştali traversează o perioadă dificilă, o consecinţă a digitalizării crescute.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cutii postale
danemarca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cresc taxele cu 70% de la 1 ianuarie 2026. Momentul în care „lucrurile vor lua o turnură și mai serioasă”
Publicat acum 37 minute
Ce se va întâmpla cu celebrele cutii poştale roşii ale Danemarcei
Publicat acum 38 minute
Primarii se revoltă după decizia CCR prin care Guvernul poate crește taxele cetățenilor cu 70%: Noi de fapt taxăm proprietatea
Publicat acum 55 minute
Chișinăul cere Transnistriei să pună capăt presiunilor asupra școlilor cu predare în limba română
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Desert de Crăciun care se prepară în mai puțin de 15 minute
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close