€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Cel mai longeviv ministru al Educației din România: Președintele și premierul nu mi-au spus niciodată ce să fac și cum să fac / video
Data actualizării: 09:59 10 Dec 2025 | Data publicării: 09:29 10 Dec 2025

Cel mai longeviv ministru al Educației din România: Președintele și premierul nu mi-au spus niciodată ce să fac și cum să fac / video
Autor: Elena Aurel

Vezi galeria foto
 barbat semneaza documente Sursa foto: https://www.freepik.com/, @pixel-shot.com
 

În România, miniștrii Educației nu reușesc să ducă mandatul la capăt, iar schimbările frecvente afectează stabilitatea sistemului. Singurul care a reușit să conducă Ministerul Educației pe întreaga durată a unui mandat este Liviu Maior.

Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educației, fost președinte al Comisiei Naționale UNESCO, senator, ambasador, multiplu Doctor Honoris Causa, este cel mai longeviv ministru al Educației din România, singurul care a dus la capăt un mandat complet, între 1992 și 1996. Nici înainte, nici după aceea, nimeni nu a reușit să conducă Ministerul Educației pe întreaga durată a unui mandat.

Prezent la podcastul „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”, profesorul a fost întrebat dacă instabilitatea instituțională este una din explicațiile pentru care România o ia mereu de la capăt. Potrivit acestuia, instabilitatea instituțională este una dintre cauzele pentru care reforma învățământului este mereu reluată.

„Este categoric (n.r. una dintre explicații). Adică nu e posibil să guvernezi. A apărut un curent mai nou în viața politică: suveranismul, relația cu Uniunea Europeană. Deci, în relația aceasta, educația și cultura nu o dictează Bruxelles. Este apanajul suveranității noastre, ca națiune. Deci, noi trebuie să o facem în funcție de nevoile acestei societăți. Și ele sunt. Pentru că nu scade, de exemplu, analfabetismul funcțional. 

Nimeni nu mai învață nimic din istorie. Înainte de 1918, adunau în sat bani, îl plăteau pe preot și, seara, preotul și doamna preoteasă făceau alfabetizare cu țăranii din sat fără să îi mâne cineva din spate”, a spus Liviu Maior. 

VEZI ȘI:  De ce nu se termină niciodată reforma învățământului: Principala problemă a educației din România / video

 

Profesorul Liviu Maior. Sursă foto: Captură video podcast „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”

„Nici domnul președinte Iliescu, nici domnul prim-ministru Văcăroiu, nu m-au chemat niciodată să-mi spună ce să fac și cum să fac”

Profesorul Liviu Maior a povestit că a beneficiat de libertate de decizie în mandatul său de ministru al Educației și nu a fost constrâns de președinte sau premier. 

Potrivit acestuia, la preluarea funcției, a descoperit aproximativ 200 de universități în România, unele gestionate în mod necorespunzător, și a luat măsuri pentru reducerea și reglementarea acestora.

„În anii de după 1989, eu am fost, într-adevăr, longeviv, pentru că nici domnul președinte Iliescu - Dumnezeu să-l odihnească - nici domnul prim-ministru Văcăroiu, nu m-au chemat niciodată să-mi spună ce să fac și cum să fac. Niciodată!

Au avut încredere și mi-au dat mâna liberă. O singură dată, domnul Văcăroiu mi-a spus: „Am impresia că ai de gând să umpli Piața Victoriei din nou”. Erau demonstrații cu legea pentru universitățile private.

VEZI ȘI:  Declinul lecturii la noile generații, mit sau realitate? Ce arată târgurile de carte / video

Eu, când am descins în minister, am aflat cu stupoare că aveam 200 de universități în România. Unele dintre ele... Era de-a dreptul jenant. Șef de aprozar promova fiul, rector sau decan, sau el se punea rector și așa mai departe.

S-a înființat o formulă prin care am început să stopăm procesul și să-l reducem. Au fost zile în care ARACIS-ul, de exemplu, desființa cam 10 și 15 pe trimestru. S-a aplicat legea și am avut cadre didactice de la Universitatea din București și nu numai, care s-au implicat foarte mult în acțiunile acestea de asanare a învățământului privat”, a spus Liviu Maior, la podcastul „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Liviu Maior
ion iliescu
nicolae vacaroiu
instabilitate politica
ministerul educatiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Victorie pentru Ilie Bolojan. CCR a decis că taxele pot fi majorate de la 1 ianuarie 2026
Publicat acum 24 minute
CCR discută sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților
Publicat acum 26 minute
Vrei să vizitezi SUA? Trump vrea să te oblige să furnizezi tot istoricul tău de pe Internet din ultimii 5 ani
Publicat acum 33 minute
Când va fi finalizat cel mai modern spital regional din țară. Alexandru Rogobete, anunțul zilei
Publicat acum 46 minute
O zi cu emoții, lacrimi și reușită: Povestea din culisele unui eveniment dedicat persoanelor cu dizabilități
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Ministrul care ia fața USR, indiferent de soarta Guvernului. Câștigătorul neașteptat din Executiv
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close