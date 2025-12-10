Cel mai longeviv ministru al Educației din România: Președintele și premierul nu mi-au spus niciodată ce să fac și cum să fac / video

Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educației, fost președinte al Comisiei Naționale UNESCO, senator, ambasador, multiplu Doctor Honoris Causa, este cel mai longeviv ministru al Educației din România, singurul care a dus la capăt un mandat complet, între 1992 și 1996. Nici înainte, nici după aceea, nimeni nu a reușit să conducă Ministerul Educației pe întreaga durată a unui mandat.

Prezent la podcastul „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”, profesorul a fost întrebat dacă instabilitatea instituțională este una din explicațiile pentru care România o ia mereu de la capăt. Potrivit acestuia, instabilitatea instituțională este una dintre cauzele pentru care reforma învățământului este mereu reluată.

„Este categoric (n.r. una dintre explicații). Adică nu e posibil să guvernezi. A apărut un curent mai nou în viața politică: suveranismul, relația cu Uniunea Europeană. Deci, în relația aceasta, educația și cultura nu o dictează Bruxelles. Este apanajul suveranității noastre, ca națiune. Deci, noi trebuie să o facem în funcție de nevoile acestei societăți. Și ele sunt. Pentru că nu scade, de exemplu, analfabetismul funcțional.

Nimeni nu mai învață nimic din istorie. Înainte de 1918, adunau în sat bani, îl plăteau pe preot și, seara, preotul și doamna preoteasă făceau alfabetizare cu țăranii din sat fără să îi mâne cineva din spate”, a spus Liviu Maior.

Profesorul Liviu Maior. Sursă foto: Captură video podcast „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”

„Nici domnul președinte Iliescu, nici domnul prim-ministru Văcăroiu, nu m-au chemat niciodată să-mi spună ce să fac și cum să fac”

Profesorul Liviu Maior a povestit că a beneficiat de libertate de decizie în mandatul său de ministru al Educației și nu a fost constrâns de președinte sau premier.

Potrivit acestuia, la preluarea funcției, a descoperit aproximativ 200 de universități în România, unele gestionate în mod necorespunzător, și a luat măsuri pentru reducerea și reglementarea acestora.

„În anii de după 1989, eu am fost, într-adevăr, longeviv, pentru că nici domnul președinte Iliescu - Dumnezeu să-l odihnească - nici domnul prim-ministru Văcăroiu, nu m-au chemat niciodată să-mi spună ce să fac și cum să fac. Niciodată!

Au avut încredere și mi-au dat mâna liberă. O singură dată, domnul Văcăroiu mi-a spus: „Am impresia că ai de gând să umpli Piața Victoriei din nou”. Erau demonstrații cu legea pentru universitățile private.

Eu, când am descins în minister, am aflat cu stupoare că aveam 200 de universități în România. Unele dintre ele... Era de-a dreptul jenant. Șef de aprozar promova fiul, rector sau decan, sau el se punea rector și așa mai departe.

S-a înființat o formulă prin care am început să stopăm procesul și să-l reducem. Au fost zile în care ARACIS-ul, de exemplu, desființa cam 10 și 15 pe trimestru. S-a aplicat legea și am avut cadre didactice de la Universitatea din București și nu numai, care s-au implicat foarte mult în acțiunile acestea de asanare a învățământului privat”, a spus Liviu Maior, la podcastul „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”.

