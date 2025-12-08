Tatuajele pot prezenta riscuri majore pentru sănătate pe termen lung, sugerează un studiu

O echipă de cercetători elvețieni, condusă de profesorul Santiago Gonzalez, a realizat un experiment pe 40 de șoareci tatuându-i cu cerneală neagră, roșie și verde. Cu ajutorul microscopiei electronice (EM), oamenii de știință au descoperit că cerneala s-a răspândit în organism extrem de rapid, acumulându-se masiv în ganglionii limfatici în doar câteva ore.

Macrofagele, celulele albe care luptă împotriva agenților patogeni, au absorbit cerneala și au declanșat ceea ce cercetătorii au numit „o reacție inflamatorie nebunească”. Aceste celule au murit în 24 de ore, eliberând din nou cerneală, iar procesul s-a repetat, generând un ciclu continuu de inflamații, conform Ladbible.

Inflamație cronică și efecte pe termen lung

La două luni după tatuare, nivelul markerilor inflamatori la șoareci era de până la cinci ori mai mare decât nivelul normal, ceea ce indică un potențial risc de inflamație cronică.

Gonzalez avertizează că un astfel de proces poate epuiza sistemul imunitar în timp, crescând riscul de infecții și chiar de cancer. „Problema este că, pe termen lung, inflamația ajunge să epuizeze sistemul imunitar”, a explicat cercetătorul, solicitând investigații suplimentare urgente.

Tatuajele pot reduce eficiența vaccinurilor

Studiul a arătat, de asemenea, că șoarecii tatuati au răspuns mai slab la un vaccin COVID-19 pe bază de ARNm.

Cercetătorii suspectează că ganglionii limfatici încărcați cu cerneală limitează capacitatea organismului de a reacționa la imunizare.

Cerneala rămâne definitiv în organism

Echipa a analizat și biopsii de la persoane tatuate, observând aceleași depuneri masive de cerneală în ganglionii limfatici. Gonzalez a subliniat că îndepărtarea tatuajelor ajută doar în exterior: „Puteți elimina cerneala de pe piele, dar nu o puteți elimina din ganglionii limfatici.”

Impact asupra sănătății publice

Autorii studiului consideră că rezultatele reprezintă „cel mai amplu demers științific legat de efectul cernelii de tatuaj asupra sistemului imunitar” și cer reevaluarea urgentă a reglementărilor privind compoziția cernelii.

„În contextul popularității crescute a tatuajelor, rezultatele noastre sunt cruciale pentru informarea factorilor de decizie și a publicului”, se arată în concluziile raportului.

Riscuri confirmate și de cercetări anterioare

Un studiu publicat anterior de Universitatea Lund, Suedia, a avertizat că riscul de limfom este cu 21% mai mare în cazul persoanelor tatuate, sugerând că sistemul limfatic rămâne implicat activ și pe termen lung în procesarea cernelii.

Pe fondul creșterii numărului de persoane tatuate, cercetătorii solicită reglementări mai stricte și investigații suplimentare, avertizând că efectele cernelii nu sunt doar estetice, ci și profund biologice, cu impact potențial asupra sănătății imunitare pe termen lung.