DCNews Politica SENS solicită Guvernului asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi
Data publicării: 15:30 08 Dec 2025

SENS solicită Guvernului asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi
Autor: Anca Murgoci

ana maria ciceala Ana-Maria Ciceală, candidatul SENS la alegerile pentru Primăria București. Foto: DC News
 

SENS solicită Guvernului asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi.

Partidul SENS solicită premierului și Guvernului asumarea răspunderii pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

Reprezentanții partidului menționează că vor continua să ceară alegerea primarilor în două tururi până când partidele care formează majoritatea guvernamentală 'vor arăta că au înțeles mesajul' bucureștenilor și al românilor.

Rezultate finale alegeri București, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral:


Ciprian Ciucu 36,16% (211.562 de voturi)
Anca Alexandrescu 21,94% (128.405 de voturi)
Daniel Băluță 20,51% (120.001 voturi)
Cătălin Drulă 13,90% (81.310 de voturi)
Ana Ciceală 5,85% (34.239 de voturi)

