Comuna Sopot din județul Dolj a încheiat un nou scrutin local, al treilea organizat în ultimii doi ani, în urma invalidării mandatului anterior al candidatului câștigător. De această dată, Busduceanu Costinel (PSD) a obținut o victorie clară, conform datelor oficiale din procesul-verbal final.

După aflarea rezultatelor, Busduceanu Costinel (PSD) a mulțumit ”tuturor cetățenilor comunei Sopot pentru votul de încredere acordat, peste 77%”.

Potrivit PSD Dolj, principalul atu al lui Busduceanu Costinel este experiența administrativă.

Rezultate finale

Busduceanu Costinel (PSD) - 731 voturi (77,27%)

Tănase Florin-Marian (PNL) - 145 voturi (15,33%)

Gogoașe Cătălin-Ștefăniță (AUR) - 58 voturi (6,13%)

Păsărică Ion (PNȚ Maniu-Mihalache) - 10 voturi (1,06%)

Băluță Nicolae (SOS România) - 2 voturi (0,21%)

În total, au fost înregistrate 946 de voturi valabil exprimate.

Rezultate finale vot alegeri Sopot, Dolj. Busduceanu Costinel câștigă detașat Primăria, după ce mandatul anterior i-a fost invalidat - FOTO: Captură AEP

Traseul politic al lui Costinel Busduceanu în comuna Sopot

Costinel Busduceanu a candidat inițial din partea PNL la alegerile precedente din Sopot, alegeri în care a și câștigat, însă mandatul i-a fost ulterior invalidat din cauza incompatibilității cu funcția de secretar al primăriei.

Mandatul lui Costinel Busduceanu, câștigat la scrutinul anterior din comuna Sopot (Dolj), nu a fost validat de Tribunalul Dolj din cauza unei incompatibilități legale. La momentul depunerii candidaturii, Busduceanu era încă secretar al Primăriei Sopot, funcție publică ce nu permite înscrierea în alegeri fără încetarea raporturilor de serviciu înainte de candidatură.

Deși acesta a solicitat suspendarea din funcția de secretar după depunerea candidaturii, Prefectura Dolj nu a recunoscut suspendarea, considerând procedura nelegală. În urma sesizărilor făcute de Prefectură și PSD, instanța a decis că Busduceanu s-a aflat în incompatibilitate, motiv pentru care mandatul nu a putut fi validat.

În noul scrutin, Busduceanu Costinel a candidat din partea Partidului Social Democrat, obținând sprijin majoritar din partea electoratului.