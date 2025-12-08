€ 5.0919
Rezultate alegeri locale 2025 Șieu, Maramureș. Ioana Rus (PSD), primar cu puțin peste 600 de voturi
Data actualizării: 02:10 08 Dec 2025 | Data publicării: 02:10 08 Dec 2025

Rezultate alegeri locale 2025 Șieu, Maramureș. Ioana Rus (PSD), primar cu puțin peste 600 de voturi
Autor: Monika Baciu

 Rezultate alegeri locale 2025 Șieu, Maramureș. Ioana Rus (PSD), primar cu puțin peste 600 de voturi - FOTO: Captură Video@EMaramureș
 

Ioana Rus (PSD) a câștigat Primăria Șieu, după ce primarul PNL a demisionat din cauza problemelor financiare ale comunei și a lipsei susținerii din partea consilierilor locali.

Victorie categorică pentru Ioana Rus (PSD) la alegerile locale din comuna Șieu, județul Maramureș. La alegerile pentru funcția de primar în comuna Șieu, județul Maramureș, candidatul Partidului Social Democrat, Ioana Rus, s-a impus clar, obținând majoritatea voturilor. Conform datelor centralizate, Ioana Rus a acumulat 613 voturi, reprezentând 53,58% din totalul voturilor exprimate.

Prezența la vot și numărul alegătorilor

Rezultatele arată că 1.144 de alegători s-au prezentat la urne în UAT-ul Șieu. Topul candidaților pentru Primăria Șieu arată că Ioana Rus (PSD) a obținut 613 voturi, reprezentând 53,58% din total.

Pe locul al doilea s-a clasat Irina-Adriana-Gabriela Iușco, candidat independent, cu 403 voturi și 35,23% din sufragii.

Următorul în clasament este Petru Moiș-Stoica (PNL), care a strâns 121 voturi, echivalentul a 10,58%. În final, Toader Dunca (S.O.S. România) a ocupat ultima poziție, primind doar 7 voturi, adică 0,61% din total.

Rezultate alegeri locale 2025 Șieu, Maramureș. Ioana Rus (PSD), primar cu puțin peste 600 de voturi - FOTO: Captură AEP

Comuna Șieu, Maramureș, în pragul falimentului

Primarul comunei Șieu, Ionuț Ardelean (PNL), ales în 2024, și-a depus demisia, invocând probleme de colaborare cu consilierii locali din cadrul partidului său.

Primăria se confruntă cu dificultăți financiare majore, fiind executată silit pentru datorii considerabile. În urma acestor probleme, microbuzul școlar a fost sechestrat, afectând transportul elevilor.

Ardelean a declarat că decizia de a demisiona a fost determinată de lipsa sprijinului politic și de dificultățile administrative cu care s-a confruntat în gestionarea comunei.

