Data actualizării: 02:28 08 Dec 2025 | Data publicării: 02:28 08 Dec 2025

Rezultate alegeri locale 2025 Poienile de sub Munte, Maramureș. Viceprimarul a devenit primar
Autor: Monika Baciu

 Rezultate alegeri locale 2025 Poienile de sub Munte, Maramureș. Viceprimarul a devenit primar - FOTO: Captură Video Facebook@Simion Țofei
 

Simion Țofei (PSD) a câștigat alegerile pentru Primăria Poienile de Sub Munte după demisia primarului Alexa Chifa (PNL).

Simion Țofei (PSD) a câștigat detașat Primăria Poienile de Sub Munte. Comuna Poienile de Sub Munte, situată în județul Maramureș, și-a desemnat primarul în urma alegerilor locale, iar rezultatele finale arată o victorie clară pentru Simion Țofei, candidatul Partidului Social Democrat (PSD).

După demisia primarului Alexa Chifa, Simion Țofei, în vârstă de 56 de ani și fost viceprimar al comunei Poienile de Sub Munte, a preluat temporar atribuțiile de conducere ale administrației locale.

Rezultate finale: o victorie clară pentru Simion Țofei

Potrivit datelor centralizate, toate cele 7 secții de vot din comună au fost verificate (100% dintre procesele verbale), iar Simion Țofei a obținut 1.603 voturi, reprezentând 48,36% din totalul voturilor valabil exprimate.

Pe locul al doilea s-a clasat Holdiș Ioan, reprezentantul Partidului Național Liberal (PNL), cu 1.236 voturi (37,29%). Podiumul a fost completat de Pisten Ioan din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care a obținut 476 voturi (14,36%).

”Dragi cetățeni,

Vă mulțumesc sincer pentru sprijinul, răbdarea și implicarea de care ați dat dovadă în ultima perioadă. Comunitatea noastră se dezvoltă datorită oamenilor care aleg să fie implicați, responsabili și uniți în jurul binelui comun.
Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vreau să transmit că voi fi primarul tuturor poienarilor”, a transmis Simion Țofei (PSD), primarul ales al comunei Poienile de sub Munte, Maramureș, pe pagina sa de Facebook.

Rezultate alegeri locale 2025 Poienile de sub Munte, Maramureș. Viceprimarul a devenit primar - FOTO: Captură AEP

Fostul primar și-a dat demisia

Fostul primar al comunei Poienile de Sub Munte, Alexa Chifa (PNL), și-a dat demisia, după al doilea mandate consecutiv.

Chifa a venit din Londra, Marea Britanie, și a intrat în politică locală în anul 2020, când a câștigat prima funcție de primar candidat din partea USR. Ulterior, a trecut la PNL, obținând un nou mandat la alegerile următoare.

Comună la granița cu Ucraina

Situată la granița cu Ucraina, Poienile de Sub Munte este una dintre cele mai mari comune din județul Maramureș, cu aproximativ 9.300 de locuitori. Localitatea se remarcă prin identitatea multiculturală puternică, prin păstrarea tradițiilor și limbii ucrainene de către comunitatea locală, dar și prin peisajele pitorești care îi conferă un farmec aparte.

alegeri locale
poienile de sub munte
simion tofei
psd
