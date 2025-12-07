Ana-Maria Ciceală, declarații după rezultatele exit-pollurilor. Îl va sprijini pe viitorul primar?

Ana-Maria Ciceală a spus că, deși rezultatul nu este încă cunoscut, cel mai mare câștig a fost aducerea în atenția publică a problemelor reale ale bucureștenilor. Ea a explicat că echipa sa a stat constant în stradă, a propus soluții și consideră că important este faptul că oamenii au început să-și recapete încrederea și speranța într-un viitor mai bun pentru București.

„Încă nu știm rezultatul. Așteptăm și noi cu încredere și avem speranță, fiindcă suntem în stradă de 5 luni cu bucureștenii, cu sute de voluntari, pe caniculă, pe frig, pe ploaie, pe inundații și avem încredere în continuare.

Dar, mai mult decât rezultatul votului de astăzi, am avut un câștig extraordinar din lucrurile despre care s-a vorbit în spațiul public și care au fost toate temele noastre preluate.

Temele acestea nu vin fiindcă le-am pus noi pe tapet, ci fiindcă bucureștenii ne-au vorbit despre ele, despre problemele lor, despre durerile lor, despre ceea ce îi doare cu adevărat: costul vieții, facturile care cresc.

Poate Guvernul a făcut multe lucruri bune, dar, în același timp, a pus niște biruri pentru viața românilor în ultimele luni, și în ceea ce privește bursele pentru studenți, dar și în ceea ce privește facturile la energie și la TVA, și profesorii suplinitori din București care primesc 20 de lei pe oră. Lipsesc, în momentul acesta, aproape 3.000 de profesori suplinitori în București.

Bucureștenii au vorbit despre costurile pe care le au cu sănătatea, cu spitalele, că trebuie să plătească la privat și avem 19 spitale la primărie care ar trebui să le fie accesibile și disponibile, despre locuire și despre educație. Am calculat că lipsesc 20.000 de locuri la creșele și grădinițele de stat din București, ori asta duce costul la privat al părinților bucureșteni în sus cu cel puțin 2.500 de lei pe lună pentru fiecare copil.

Costul cu chiriile, costul cu rata la bancă pentru locuințe noi și așa mai departe, lucruri pe care bucureștenii ne-au spus foarte clar că le consideră importante, prioritare, să le fie rezolvate și pentru care noi vom lupta să le aducem în spațiul public, dar să le și rezolvăm.

Am propus soluții pentru ele, iar bucureștenii ne-au ascultat. Indiferent de rezultatul votului, acesta este cel mai mare câștig, că oamenii au început să-și recapete încrederea unii în alții și un nou val de politicieni, noi, tineri, cu energie, care să le readucă speranța într-un viitor al Bucureștiului posibil și pe care să-l construim împreună”, a spus Ana-Maria Ciceală.

Poate SENS să devină un partid parlamentar?

„Poate SENS să devină un partid parlamentar, un partid care să dea ulterior primarul Capitalei, poate și un loc în Guvern?”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News.

„Acestea sunt discuții politice. Vom vedea care va fi rezultatul alegerilor de astăzi. Noi, după rezultat, vom avea alte declarații. Următorul set de alegeri sunt localele din 2028, nu parlamentarele.

Vom fi aici, vom fi pregătiți, vom avea candidați și le vom reda încrederea, tocmai fiindcă avem energia - prin tinerii noștri și cei care ne susțin și cei care sunt implicați ca voluntari, cei care ne susțin din stradă - să readucem toate aceste lucruri pe tapet și să le rezolvăm”, a spus Ana-Maria Ciceală.

„Nu am propus plafonarea chiriilor”

Ana-Maria Ciceală a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi propus plafonarea chiriilor pe piața liberă. Ea a explicat că acuzațiile au fost manipulări, dar că dialogul direct cu oamenii este mai eficient decât campaniile costisitoare.

„S-au spus în campania asta destul de multe lucruri negative despre dumneavoastră, că ați prezentat un fel de comunism coafat prin această propunere de plafonare a chiriilor, prin aceste locuințe ieftine pentru tineri, cum le răspundeți?”, a întrebat Florin Răvdan.

„În primul rând, n-am propus să se plafoneze chiriile, a fost o manipulare și o intoxicare.

Noi am spus că acele locuințe sociale pe care le vom construi sau le vom cumpăra, vor intra în patrimoniu public, dar nu vom plafona chiriile de pe piața liberă - este anormal și ilegal să facem asta - dar chiriile pentru cele de la primărie, pentru locuințe pentru tineri, pentru locuințe pentru persoane vulnerabile și defavorizate, acelea, prin Legea locuinței 114, sunt subvenționate. Poate ne-am exprimat noi greșit, că am zis „plafonate”, ele sunt subvenționate, asta e exact sintagma din lege.

Da, au fost atacuri ca în orice campanie. Din păcate presa într-adevăr primește foarte mulți bani, trebuie să spunem asta, de la bugetele din subvențiile pentru partide, care sunt banii noștri, ai tuturor, dar să știți că o campanie în stradă, în care vorbești direct cu bucureștenii, face mai mult decât toate acele zeci de milioane de euro date în fiecare an la subvențiile pentru partide”, a spus Ana-Maria Ciceală.

Îl va sprijini pe viitorul primar?

Întrebată dacă îl va sprijini pe viitorul primar general, Ana-Maria Ciceală a spus că va lua o decizie după aflarea rezultatelor alegerilor.

„Dacă vreunul dintre contracandidați, cel care va câștiga, vă va cere sprijinul în acești doi ani și jumătate, veți fi alături, veți duce partidul Sens alături de primarul general?”, a întrebat Florin Răvdan.

„Să vedem cine câștigă astăzi, încă nu s-au numărat voturile. Eu de 10 ani lucrez pentru București... Fiecare secundă a muncii mele a fost dedicată Bucureștiului. Am fost la Primărie 8 ani, am colaborat cu toți colegii din Consiliul General, am colaborat cu Nicușor Dan extrem de bine, am fost în echipa lui restrânsă 10 ani de zile și voi face asta în continuare”, a spus Ana-Maria Ciceală în exclusivitate pentru DC News.