Data actualizării: 21:30 07 Dec 2025 | Data publicării: 21:10 07 Dec 2025

EXCLUSIV Câștigarea alegerilor de către Ciprian Ciucu garantează în continuare susținerea PNL în Guvern
Autor: Mădălina Hideg, directoarea Institutului sociologic ARGUMENT

ciucu
 

Ciprian Ciucu a ieșit câștigător din această luptă electorală strânsă. Victoria va fi clar capitalizată de PNL, care își întărește astfel poziția în coaliția de guvernare. Urmează alegeri pentru funcția de primar în Sectorul 6.

VEZI ȘI: Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău 

Băluță și-a mobilizat propriul sector mai slab decât Ciucu

Deși miza rezultatelor alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei este la fel de mare, prezența la vot astăzi a fost mult mai mică decât anul trecut, deși am avut doi candidați care sunt primari de sector în funcție. 

Cu aproximativ 9% diferență de prezență la urne pentru alegerile locale între iunie 2024 și decembrie 2025, cetățenii Sectorului 4 nu au ieșit masiv la vot, deși primarul actual al acestui sector a fost unul dintre candidații cu șanse reale de câștig. Întrebarea este unde a greșit Daniel Băluță atât de mult în ultimul an, încât cei care l-au învestit cu încredere nu cu mult timp în urmă nu au răspuns pozitiv apelului său.

Nici primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, actual candidat PNL pentru Primăria Generală, nu a reușit o mobilizare exemplară în sectorul său, dar diferența de prezență între cele două runde de scrutin este ceva mai mică – în jur de 7 procente.

Bucureștenii au topit stindardul luptei antisistem – Anca Alexandrescu

 Cotată de multe ori drept câștigătoare a acestor alegeri, Anca Alexandrescu nu este pe podiumul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Este un semn clar că bucureștenii nu doresc o schimbare radicală pe scena politică.

 Implicațiile rezultatului Ancăi Alexandrescu sunt mult mai mari: câștigarea alegerilor de către aceasta ar fi avut potențialul de a propulsa AUR la guvernare, sau cel puțin de a schima componența actualului Cabinet.

Rezultatul lui Cătălin Drulă arată că USR este destul de fragil la nivelul municipiului București

Având în vedere clasarea doar pe locul 4 a lui Cătălin Drulă, bucureștenii au transmis un mesaj clar că acesta nu este printre favoriții săi. Poate fi o criză de legitimitate a candidatului USR sau un semnal de alarmă asupra încrederii pe care cetățenii o au în acest moment în partidul în sine. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

