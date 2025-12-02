€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Politica Reacția lui Ciprian Ciucu, în urma deciziei de susținere a lui Vlad Gheorghe
Data actualizării: 12:06 02 Dec 2025 | Data publicării: 11:58 02 Dec 2025

Reacția lui Ciprian Ciucu, în urma deciziei de susținere a lui Vlad Gheorghe
Autor: Andrei Itu

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Sursa Foto: Agerpres
 

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a tranmis mai multe precizări interesante, după ce candidatul Vlad Gheorghe a anunțat că îl susține, retrăgându-se din cursa electorală.

Ciprian Ciucu a postat un mesaj, pe o rețea socială, unde a vorbit despre mai multe aspecte din campania electorală, pentru alegerile de la Primăria Capitalei de pe 7 decembrie 2025.

”Îi mulțumesc lui Vlad Gheorghe pentru susținere și pentru mesajul de unitate pe care l-a dat astăzi! Îi mulțumesc pentru luciditate și responsabilitate. Vlad a înțeles că miza nu este personală, ci uriașă pentru București. Este o decizie care arată maturitate politică și responsabilitate față de oraș.


Vorbim despre direcția administrării Capitalei: profesională, necoruptă și orientată spre rezultate. Bucureștiul nu își permite un pas înapoi. Nu își permite improvizația.


Eu și Vlad credem în adminstrație fără ideologie, fără corupție, fără pierdere de vreme în bătălii sterile. Credem în valorile democrației, în reguli, în transparență și în profesionalism. Credem în continuitatea proiectelor mari, dar și în îmbunătățirea de zi cu zi a calității vieții bucureștenilor.”, a transmis Ciprian Ciucu.

Creșterea în sondaje a Ancăi Alexandrescu

În continuare, candidatul liberal atrage atenția asupra creșterii în sondaje a Ancăi Alexandrescu. În acest sens, Ciucu spune că el și Vlad nu vor să fragmenteze votul de ”dreapta”.

”Pericolul creșterii în sondaje a candidatului extremist-populist Anca Alexandrescu este real și prezent. Nu este o simplă amenințare electorală, e o sabie deasupra orașului. Dacă nu suntem atenți, Bucureștiul riscă un efect de tip ‘turul 1 la prezidențiale’: radicalii urcă, iar cei moderați stau acasă.

Eu și Vlad nu vrem să fragmentăm votul de dreapta. Vrem să-l unim pentru binele tuturor bucureșenilor”, a transmis Ciucu.

Deși nu îi menținează explicit numele, Ciprian Ciucu a vorbit și despre candidatul de pe locul 4 în sondaje, respectiv candidatul USR Cătălin Drulă.

”Din păcate, există un candidat care, de la începutul campaniei, nu face altceva decât să dezbine – candidatul de pe locul 4. Matematic și politic, nu putem lăsa voturile să se irosească. Facem împreună un apel către electoratul de dreapta: nu e momentul pentru experimente sau pentru jocuri personale. Nu e o glumă. Ne paște un val extremist în București și ani de proastă guvernare dacă nu acționăm responsabil”, afirmă Ciucu.

”AUR poate prelua Capitala”, avertizează Ciucu


”AUR poate prelua Capitala dacă nu există mobilizare serioasă. Candidatul PSD este pe locul 3 de mult timp. Candidatul USR a fost și este pe locul 4. Matematica e clară. Orice vot irosit acolo înseamnă un pas în plus pentru extremism.

La Primăria Capitalei voi face ceea ce am făcut la Sectorul 6 – administrație, nu politică. Doar ca de șase ori mai multă. La Sectorul 6 am livrat: investiții de șase ori, proiecte care se văd, rezultate concrete. Am demonstrat că Bucureștiul poate fi administrat modern, eficient și fără scandal. Exact acest tip de administrație vreau să aduc în centrul Capitalei”, a transmis Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Vezi și - Vlad Gheorghe se retrage, în favoarea lui Ciprian Ciucu, din cursa pentru alegerile de la Primăria București

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vlad gheorghe
ciprian ciucu
alegeri primar bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
PUG, cea mai mare problemă a Capitalei: „Datează din secolul trecut”
Publicat acum 30 minute
Institutul „Elie Wiesel” cere autorităților să aplice legea privind interzicerea simbolurilor fasciste
Publicat acum 48 minute
Colegiul Farmaciștilor: Vaccinarea în farmacii e sigură și accesibilă
Publicat acum 56 minute
Pasajul corporatiștilor, blocaj din vârful PMB. Cine nu lasă să fie construit Petricaniul
Publicat acum 56 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat acum 20 ore si 33 minute
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 17 ore si 8 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close