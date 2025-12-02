Reacția lui Ciprian Ciucu, în urma deciziei de susținere a lui Vlad Gheorghe

Ciprian Ciucu a postat un mesaj, pe o rețea socială, unde a vorbit despre mai multe aspecte din campania electorală, pentru alegerile de la Primăria Capitalei de pe 7 decembrie 2025.

”Îi mulțumesc lui Vlad Gheorghe pentru susținere și pentru mesajul de unitate pe care l-a dat astăzi! Îi mulțumesc pentru luciditate și responsabilitate. Vlad a înțeles că miza nu este personală, ci uriașă pentru București. Este o decizie care arată maturitate politică și responsabilitate față de oraș.



Vorbim despre direcția administrării Capitalei: profesională, necoruptă și orientată spre rezultate. Bucureștiul nu își permite un pas înapoi. Nu își permite improvizația.



Eu și Vlad credem în adminstrație fără ideologie, fără corupție, fără pierdere de vreme în bătălii sterile. Credem în valorile democrației, în reguli, în transparență și în profesionalism. Credem în continuitatea proiectelor mari, dar și în îmbunătățirea de zi cu zi a calității vieții bucureștenilor.”, a transmis Ciprian Ciucu.

Creșterea în sondaje a Ancăi Alexandrescu

În continuare, candidatul liberal atrage atenția asupra creșterii în sondaje a Ancăi Alexandrescu. În acest sens, Ciucu spune că el și Vlad nu vor să fragmenteze votul de ”dreapta”.

”Pericolul creșterii în sondaje a candidatului extremist-populist Anca Alexandrescu este real și prezent. Nu este o simplă amenințare electorală, e o sabie deasupra orașului. Dacă nu suntem atenți, Bucureștiul riscă un efect de tip ‘turul 1 la prezidențiale’: radicalii urcă, iar cei moderați stau acasă.

Eu și Vlad nu vrem să fragmentăm votul de dreapta. Vrem să-l unim pentru binele tuturor bucureșenilor”, a transmis Ciucu.

Deși nu îi menținează explicit numele, Ciprian Ciucu a vorbit și despre candidatul de pe locul 4 în sondaje, respectiv candidatul USR Cătălin Drulă.

”Din păcate, există un candidat care, de la începutul campaniei, nu face altceva decât să dezbine – candidatul de pe locul 4. Matematic și politic, nu putem lăsa voturile să se irosească. Facem împreună un apel către electoratul de dreapta: nu e momentul pentru experimente sau pentru jocuri personale. Nu e o glumă. Ne paște un val extremist în București și ani de proastă guvernare dacă nu acționăm responsabil”, afirmă Ciucu.

”AUR poate prelua Capitala”, avertizează Ciucu



”AUR poate prelua Capitala dacă nu există mobilizare serioasă. Candidatul PSD este pe locul 3 de mult timp. Candidatul USR a fost și este pe locul 4. Matematica e clară. Orice vot irosit acolo înseamnă un pas în plus pentru extremism.

La Primăria Capitalei voi face ceea ce am făcut la Sectorul 6 – administrație, nu politică. Doar ca de șase ori mai multă. La Sectorul 6 am livrat: investiții de șase ori, proiecte care se văd, rezultate concrete. Am demonstrat că Bucureștiul poate fi administrat modern, eficient și fără scandal. Exact acest tip de administrație vreau să aduc în centrul Capitalei”, a transmis Ciprian Ciucu, pe Facebook.

