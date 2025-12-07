Sociologul Ciprian Necula a explicat prezența mai redusă la secțiile de votare, în prima parte a zilei, de la Alegerile pentru Primăria București 2025 față de momentele din 2024 și 2020.
La ora 12.00, prezența la vot în București era de 9,61%, dar rămâne mai mică față de scrutinul din iunie 2024 și decât la alegerile locale din anul 2020.
Sociologul Ciprian Necula a spus, la DC Votez de la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, de ce este o prezență la vot mai redusă în prima parte a zilei și ce ar putea să se întâmple pe parcurs, până la închiderea urnelor.
"Într-adevăr, este o prezență la vot sub media la care ne-am obișnuit, comparabil cu alegerile anterioare, dar în care miza și contextul era puțin diferit. Acum, nu numai că este o stare de anxietate generalizată și de oboseală electorală, pentru că, știți bine, cred depășim un an și jumătate de alegeri în România, mai este și vremea de afară, care explică o prezență atât de scăzută, dar vom vedea, până diseară. Cred că, în general, în București, lumea se mobilizează după prânz, din diverse motive", a declarat Ciprian Necula.
"Prin urmare, cred că prezența la vot va fi una decentă sau se va înscrie în ceea ce știm ca fiind firesc în București", a mai spus sociologul Ciprian Necula, la emisiunea electorală DC Votez, de la DC News și DC News TV.
