La ora 12.00, prezența la vot în București era de 9,61%, dar rămâne mai mică față de scrutinul din iunie 2024 și decât la alegerile locale din anul 2020.

De ce este prezența la vot, la Alegerile pentru Primăria București 2025, mai scăzută față de alegerile din iunie 2024 și 2020

Sociologul Ciprian Necula a spus, la DC Votez de la DC News, alături de jurnalistul Val Vâlcu, de ce este o prezență la vot mai redusă în prima parte a zilei și ce ar putea să se întâmple pe parcurs, până la închiderea urnelor.

"Într-adevăr, este o prezență la vot sub media la care ne-am obișnuit, comparabil cu alegerile anterioare, dar în care miza și contextul era puțin diferit. Acum, nu numai că este o stare de anxietate generalizată și de oboseală electorală, pentru că, știți bine, cred depășim un an și jumătate de alegeri în România, mai este și vremea de afară, care explică o prezență atât de scăzută, dar vom vedea, până diseară. Cred că, în general, în București, lumea se mobilizează după prânz, din diverse motive", a declarat Ciprian Necula.

Ce s-ar putea întâmpla în a doua parte a zilei, la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

"Prin urmare, cred că prezența la vot va fi una decentă sau se va înscrie în ceea ce știm ca fiind firesc în București", a mai spus sociologul Ciprian Necula, la emisiunea electorală DC Votez, de la DC News și DC News TV.

Vezi emisiunea integrală aici:

Vezi și - Alegeri locale Primărie București, 7 decembrie 2025: Vot pentru PMB. Ultimele informații - DCNews