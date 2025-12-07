Am mers la una dintre secțiile cu cea mai mare prezență din București. Cu cine am vorbit acolo

Politicienii au încercat, în ziua votului, să tragă un semnal de alarmă: „Mergeți la vot. Prezența este foarte mică, iar pericolul este foarte mare”; „Sunt puțin îngrijorat de prezența la vot… este esențial să ieșiți la vot, indiferent de opțiune”.

Mesajele au curs, dar ecourile par slabe, iar riscul major e că votul bucureștenilor ar putea fi alterat de trei anomalii democratice.

Mai întâi, participarea scăzută - în orele de după prânz, prezența din Capitală abia trecea de 20%. O cifră care arată nu doar apatie, ci și o erodare vizibilă a încrederii în clasa politică.

În al doilea rând, scrutinul într-un singur tur amplifică miza fiecărui vot pierdut; O decizie politică ce transformă orice procent în victorie sau înfrângere decisivă.

În fine, lista aproape interminabilă de candidați - nu mai puțin de 17 pentru funcția de primar general - fragmentează electoratul și diluează reprezentativitatea viitorului edil.

Am mers la una dintre secțiile cu cea mai mare prezență din București

Participarea, oricum scăzută, este și neuniform distribuită, iar Sectorul 1 se distinge din nou, cu o prezență ridicată la vot, dar în top se mai află și secții de votare din sectoarele 1 și 6, ai căror primari candidează la Capitală.

În Sectorul 1, am mers la mai multe secții de vot, inclusiv la cele de la Colegiul Național „Tudor Vianu”, unde la ora 16:00 prezența era cu 60% mai mare decât media Capitalei, ajungând la aproximativ 34,6%.

Atmosfera - relaxată, iar procesul de vot decurgea fluent, ca de altfel și în celelalte secții de votare din Sectorul 1, vizitate de noi.

Tot la Vianu l-am întâlnit și pe candidatul USR, Cătălin Drulă, venit să voteze împreună cu familia: „De mâine să începem construcția de care acest oraș are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, ale dezvoltării rețelei de transporturi și de termoficare”, a declarat Drulă.

Rămâne de văzut dacă prezența candidatului USR în această competiție se va transforma într-o candidatură de tip „balama” - suficient cât să canibalizeze voturile în zona dreptei.

Votarea în Capitală se închide la ora 21:00, fără posibilitatea de prelungire. Bucureștenii mai au, așadar, doar câteva ore pentru a decide cine va conduce orașul în următorii ani. Dacă mobilizarea rămâne la fel de scăzută, viitorul primar ar putea fi ales nu de majoritatea orașului, ci de o minoritate bine organizată, iar asta spune multe despre starea de spirit în București.

