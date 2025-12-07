€ 5.0919
Stiri

Am mers la una dintre secțiile cu cea mai mare prezență din București. Cu cine am vorbit acolo
Data publicării: 17:24 07 Dec 2025

EXCLUSIV Am mers la una dintre secțiile cu cea mai mare prezență din București. Cu cine am vorbit acolo
Autor: Ciprian Dumitrache

alegeri locale bucuresti vot Alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei. Colaj DCNews, Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Secțiile de vot din București s-au deschis duminică dimineața la ora 7:00, însă, în ciuda mobilizării masive din ultimele zile ale campaniei, prezența bucureștenilor la urne rămânea, la orele amiezii, destul de scăzută.

Politicienii au încercat, în ziua votului, să tragă un semnal de alarmă: „Mergeți la vot. Prezența este foarte mică, iar pericolul este foarte mare”; „Sunt puțin îngrijorat de prezența la vot… este esențial să ieșiți la vot, indiferent de opțiune”.

Mesajele au curs, dar ecourile par slabe, iar riscul major e că votul bucureștenilor ar putea fi alterat de trei anomalii democratice.

Mai întâi, participarea scăzută - în orele de după prânz, prezența din Capitală abia trecea de 20%. O cifră care arată nu doar apatie, ci și o erodare vizibilă a încrederii în clasa politică.

În al doilea rând, scrutinul într-un singur tur amplifică miza fiecărui vot pierdut; O decizie politică ce transformă orice procent în victorie sau înfrângere decisivă.

În fine, lista aproape interminabilă de candidați - nu mai puțin de 17 pentru funcția de primar general - fragmentează electoratul și diluează reprezentativitatea viitorului edil.

 

Alegeri Bucureşti. Cum influenţează partidele rezultatul votului? Marius Luican descrie fenomenul care schimbă competiția electorală

 

Am mers la una dintre secțiile cu cea mai mare prezență din București

Participarea, oricum scăzută, este și neuniform distribuită, iar Sectorul 1 se distinge din nou, cu o prezență ridicată la vot, dar în top se mai află și secții de votare din sectoarele 1 și 6, ai căror primari candidează la Capitală.

În Sectorul 1, am mers la mai multe secții de vot, inclusiv la cele de la Colegiul Național „Tudor Vianu”, unde la ora 16:00 prezența era cu 60% mai mare decât media Capitalei, ajungând la aproximativ 34,6%.

Atmosfera - relaxată, iar procesul de vot decurgea fluent, ca de altfel și în celelalte secții de votare din Sectorul 1, vizitate de noi.

Tot la Vianu l-am întâlnit și pe candidatul USR, Cătălin Drulă, venit să voteze împreună cu familia: „De mâine să începem construcția de care acest oraș are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, ale dezvoltării rețelei de transporturi și de termoficare”, a declarat Drulă.

Rămâne de văzut dacă prezența candidatului USR în această competiție se va transforma într-o candidatură de tip „balama” - suficient cât să canibalizeze voturile în zona dreptei.

Votarea în Capitală se închide la ora 21:00, fără posibilitatea de prelungire. Bucureștenii mai au, așadar, doar câteva ore pentru a decide cine va conduce orașul în următorii ani. Dacă mobilizarea rămâne la fel de scăzută, viitorul primar ar putea fi ales nu de majoritatea orașului, ci de o minoritate bine organizată, iar asta spune multe despre starea de spirit în București.

Video:

primaria bucuresti
catalin drula
usr
