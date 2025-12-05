Astrograma Bucureștiului. Alegeri 2025: Ce candidați la primărie sunt compatibili cu zodia Capitalei

V-ați fi gândit că un oraș poate avea o hartă “natală”? Ei bine, cu ocazia alegerilor pentru primăria capitalei de pe 7 decembrie, am vrut să cercetez mai mult acest subiect.

București este capitala României, cel mai populat oraș al țării, dar și un centru important pe plan industrial, comercial și cultural, conform Wikipedia. Prima atestare a Bucureștiului datează din 20 septembrie 1459, printr-un document emis de domnitorul Vlad Țepeș. Deci am putea spune că aceasta este data de naștere “oficială” a capitalei. Doar astfel, putem analiza pozițiile astrale cele mai importante.

Care este zodia capitalei?

Pe 20 septembrie 1459, Soarele se afla în Balanță, deci aceasta este zodia principală. Și trebuie să remarcăm stelliumul din acest semn zodiacal: Soare, Mercur, Jupiter și Neptun. Vă invit să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ar fi să ne gândim la București ca la o persoană, am avea una diplomată, care conectează multe idei, grupuri, cu un simț estetic menit să împace mai multe gusturi. O persoană care se teme să dezavantajeze. Ce-i drept, și una destul de nehotârâtă sau ezitantă. Și să nu uităm de apetența pentru diversitatea culturală sau artistică.

Emoția principală a capitalei

Știm că, într-o astrogramă natală, poziția Lunii ne arată nevoia principală a unui nativ. București are Luna în Rac. Ceea ce înseamnă că simte să fie o casă primitoare și sigură pentru oricine locuiește aici. Tot Luna în Rac poate oferi tendințe schimbătoare atunci când este vorba de fundații, de modul în care se construiesc locuințele.

Ce tip de estetică i se potrivește?

Venus, planeta iubirii și a frumuseții, se afla în Fecioară. Cu alte cuvinte, Bucureștiul(incluzând locuitorii) este destul de critic sau exigent. Nu este niciodată mulțumit de cum arată, indiferent de câte ajustări ar avea parte. Vrea permanent perfecțiune.

Motivația principală a capitalei

Marte, planeta acțiunii și a energiei, se afla în Scorpion. Cum necum, capitala iese din orice criză învingătoare. Că este un hazard, că este o revoluție. Dacă ar fi un soldat, am avea de-a face cu unul dornic de strategie sau unul care poate acționa doar în ultimul ceas.

Destinul și karma

Nodurile Lunare, cele care se ocupă de karmă sau destin, se aflău pe axa Vărsător(Nodul Sud) și Leu(Nodul Nord). Destinul capitalei este acela de a-și păstra independența, de a nu copia tendințe, ci de a crea unele noi. De a îmbrățișa inovația. De a fi rebelă. Altfel spus, de a revoluționa întregul suflu al țării. Nu doar din punct de vedere administrativ. Ci și ideologic.

Alegeri locale parțiale

Ziua de 7 decembrie 2025 este cea în care bucureștenii vor alege un nou primar. Astrologul Daniela Simulescu a realizat portretele candidaților și a declarat că, din punct de vedere astrologic, aceștia au o afinitate cu harta natală a Bucureștiului.

Daniel Băluță este un nativ Capricorn, cu Luna în Scorpion și Nodul Nord în Balanță.

Anca Alexandrescu este o nativă Balanță, cu Mercur în Scorpion și Nodul Sud în Rac.

Ciprian Ciucu este un nativ Pești, cu Mercur în Berbec și Nodul Nord în Balanță.

Cătălin Drulă este un nativ Taur, cu Luna în Berbec și Nodul Sud în Vărsător.

