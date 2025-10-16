€ 5.0884
Data actualizării: 21:32 16 Oct 2025 | Data publicării: 21:16 16 Oct 2025

EXCLUSIV Weekend stresant pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
Autor: Echipa Astrosens

woman-covering-her-face-with-bunch-autumn-leaves Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre cele mai afectate zodii din weekendul 18-19 octombrie 2025.

Mercur se apropie de o conjuncție cu Marte, în semnul Scorpionului.

Mercur se ocupă de comunicare, de idei, decizii. Marte este reprezentă lupta, ambiția, pasiunea, agresivitatea. Iar semnul Scorpionului vrea intensitate, putere și control. Cu alte cuvinte, vor exista câteva riscuri, atât la nivel individual, cât și mondial.

Conjuncția Mercur-Marte este bună pentru a lua decizii repede, a găsi soluții la crize. Însă poate provoca și discuții contradictorii, replici menite să manipuleze și poate aduce o doză uimitoare de sarcasm. 

Acest aspect va provoca, în mod special, zodiile fixe: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător.

Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu!

Horoscop 18-19 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Conjuncția Mercur-Marte se va petrece în casa a șaptea. Finalul acestei săptămâni se va lăsa cu multiple discuții cu partenerul. Și nu unele liniștite! Se vor arunca reproșuri și cuvinte grele. Unii dintre voi s-ar putea să luați decizii radicale referitoare la relația de cuplu. Cei singuri se vor grăbi atunci când vor cunoaște o persoană de care se simt atrași.

Horoscop 18-19 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Conjuncția dintre Mercur și Marte pică în casa a patra. Discuțiile cu familia vor fi stresante, fie că este vorba de familia de la naștere sau cea pe care ți-ai făcut-o. Replicile folosite vor fi mai dure, tendențioase sau spuse la furie. Încercați să nu trageți concluzii pripite. Nici măcar atunci când este vorba de chestiunile gospodărești sau problemele din zona imobiliară.

Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 18-19 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ei bine, tu vei fi primul în vizorul astrelor! Pentru că Mercur se apropie de Marte în semnul tău. Mercur vine cu idei și cuvinte, iar Marte cu impulsivitate și grabă. Nimeni nu va putea ține pasul cu tine. În plus, vei fi destul de tăios în comunicare. Indiferent de faptul că interlocutorul va fi unul apropiat sau străin. Aspectul dintre Mercur și Marte vine să te ajute să iei decizii, îți oferă curaj, însă ai face bine te gândești bine la cum să le pui în aplicare.

Horoscop 18-19 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Conjuncția Mercur-Marte va activa casa carierei. Dacă vei avea weekendul liber, putem spune că nu te va afecta prea mult. Poate doar atunci când vei face pe șeful în familie sau în cercul de cunoscuți. Însă, dacă vei lucra, finalul acestei săptămâni va fi destul de stresant. Pentru că vei fi pus, de multe ori, în fața faptului împlinit! Și va trebui să acționezi sau să iei decizii rapide. Unele care, bineînțeles, vor frustra colegii.

