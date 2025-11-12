Miercuri, Luna va tranzita semnul Leului. Și ne va aduce un plus de îndrăzneală, care ne poate ajuta sau încurca. De la caz la caz. Să nu uităm că Mercur retrograd se apropie de conjuncția cu Marte din Săgetător. Și că orice exces de zel ne poate dăuna. De asemenea, vă recomandăm să nu aveți așteptări legate referitoare la desfășurarea cât mai lină a evenimentelor. Pentru că viața ne va surprinde. Altfel spus, comunicarea va fi problematică, iar activitățile noastre se vor încurca din când în când.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Berbec

S-ar putea să începi mai multe proiecte și să îți dai seama, pe parcurs, că nu ai timp și energie pentru a te ocupa de ele. În plus, apar mai multe încurcături.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Taur

Discuțiile despre bani nu îți vor face mare plăcere. Poate și pentru că știi că unele investiții sau cheltuieli puteau fi evitate pentru o perioadă.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Gemeni

Vei avea cerințe și așteptări prea mari de la ceilalți. Și vei face tot posibilul ca aceștia să audă bine ce îți dorești. Unii dintre voi vor fi prea nerăbdători.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Rac

Nu este cea mai bună zi pentru a crede că, dacă ți-ai făcut planurile din timp, acestea se vor și desfășura ca la carte. Sigur vor apărea neînțelegeri.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Leu

Astrele îți recomandă să nu te lași repede păgubaș. Adică, dacă primești refuzuri, nu este cazul să îți plângi de milă, ci să nu renunți la ideile tale.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Fecioară

Deși nu îți stă în fire, s-ar putea să fii mai heirupist astăzi. Și bineînțeles că se vor complica unele faze. Astrele îți recomandă să ceri ajutorul celor dragi.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Balanță

Este una din acele zile în care simți nevoia să te bazezi pe cineva. În special, în ceea ce privește proiectele de la locul de muncă. Îți trebuie validare.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Scorpion

Venus îți tranzitează, în continuare, semnul. Deci este o perioadă bună pentru a te răsfăța, pentru a investi în tine sau pentru a fi mai selectiv.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur retrograd se apropie de Marte în semnul tău. Idei vei avea din plin, însă îți va fi foarte greu atunci când va trebui să le și implementezi.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Capricorn

Poate fi o zi foarte plictisitoare sau una în care epuizarea își va spune cuvântul. Astrele vă recomandă să nu faceți niciun exces de zel, mai ales la serviciu.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Vărsător

Tu și partenerul nu prea vă veți sincroniza astăzi. Și de aici pot apărea reproșuri, replici mai tendențioase și nevoia de a comunica mai deschis.

Horoscop 12 noiembrie 2025 Pești

Nu uita că ai dreptul să spui ce nu îți dorești! Adică este o zi potrivită pentru a pune limite în momentele în care simți că oamenii nu țin cont de tine.