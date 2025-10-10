€ 5.0953
Data publicării: 07:30 10 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 10 octombrie 2025. Prea mult stres la serviciu pentru o zodie
Autor: Echipa Astrosens

astrological-zodiac-signs-inside-horoscope-circle-power-universe-concept Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Luna va tranzita semnul Gemenilor.

Luna va tranzita semnul Gemenilor, unde se va și întâlni printr-o conjuncție cu Uranus. Ceea ce înseamnă că nivelul de instabilitate va fi destul de crescut. Ne va fi greu să ne ținem de planuri, să avem continuitate și să rezistăm noutăților. Capacitatea de concentrare deloc. În plus, relația cu mediul online va fi defectuoasă.

Horoscop 10 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Una zici și alta faci. Astrele îți recomandă să nu promiți marea cu sarea și nici să crezi, în totalitate, promisiunile celorlalți.

Horoscop 10 octombrie Taur/Ascendent în Taur

S-ar putea să fii mai abătut ca ieri. Poate că unele îngrijorări financiare sunt prea exagerate. Ai mai trecut tu prin momente grele.

Horoscop 10 octombrie Gemeni/Ascendent în Gemeni

Nu ai stare deloc! Și parcă și viața este prea schimbătoare! Oricât de mult ai încerca să te ții de un plan, tot vor apărea elemente surpriză.

Horoscop 10 octombrie Rac/Ascendent în Rac

Astăzi vei fi mai vulnerabil. Deci trebuie să stai departe de discuțiile cu oamenii mai detașați, reci sau lipsiți de empatie.

Horoscop 10 octombrie Leu/Ascendent în Leu

Nu te poți baza pe nimeni și nimeni nu se poate baza pe tine! Și asta pentru că se schimbă totul de la o oră la alta.

Horoscop 10 octombrie Fecioară/Ascendent în Fecioară

Te-ai gândit să fii mai relaxat la locul de muncă? Să nu mai iei nimic personal? Ei bine, s-ar putea să îți dai seama că este atitudinea cea mai potrivită.

Horoscop 10 octombrie Balanță/Ascendent în Balanță

Dai prea multă importanță unor activități inutile și pare că ignori ce contează cu adevărat. Poate o persoană dragă te va sfătui în acest sens.

Horoscop 10 octombrie Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ziua are prea multe variabile pe care nu le poți controla. Ai nevoie de răbdare pentru a accepta că ești om, nu un zeu.

Horoscop 10 octombrie Săgetător/Ascendent în Săgetător

Partenerul este prea schimbător pentru gusturile tale. Nu se ține de cuvânt și modifică planurile stabilite pe ultima sută de metri.

Horoscop 10 octombrie Capricorn/Ascendent în Capricorn

Stresul de la locul de muncă te afectează serios astăzi. Chiar dacă nu ești responsabil pentru acesta. Nu te lăsa implicat în conflicte.

Horoscop 10 octombrie Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ești prea nehotărât astăzi. De la chestiunile minore până la deciziile importante. Dar vei reuși să vezi jumătatea plină a paharului.

Horoscop 10 octombrie Pești/Ascendent în Pești

În familia extinsă se petrec prea multe evenimente. Și va dura ceva timp până te vei lămuri cum să te comporți cu apropiații.

