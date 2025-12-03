€ 5.0910
Horoscopul iernii pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Data publicării: 19:42 03 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscopul iernii pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Autor: Echipa Astrosens

peisaj iarna cana cafea masa lemn Sursă foto: Freepik/ În această iarnă, Saturn și Neptun vor reveni în Berbec
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre evenimentele astrologice ale următoarelor trei luni.

Ne așteaptă o iarnă specială din punct de vedere astrologic! Saturn și Neptun vor intra în Berbec, unde vor rămâne pentru o bună bucată de vreme. În plus, acestea vor forma o conjuncție rară pe data de 20 februarie 2026. Aceasta va schimba lumea, dar va aduce și noi capitole pe plan personal. 

CITEȘTE ȘI Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Balanță/Ascendent în Balanță

În primă fază, în iarna aceasta, mulți dintre voi vor face schimbări pe plan imobiliar. Vă puteți muta sau puteți face îmbunătățiri în actuala locuință. După care, să vă așteptați la noi evenimente legate de relația cu partenerul sau persoana pe care vreți să o cuceriți. Parcă timpul nu va mai fi aliatul vostru. Iar unii dintre voi se vor trezi dintr-o poveste.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Te pregătești de un an destul de intens! Dar, deocamdată, în următoarele luni, trebuie să îți pui ordine în viață. Saturn și Neptun vor intra în casa a șasea, ceea ce înseamnă că rutina actuală nu va mai avea rost. Vă recomandăm să puneți sănătatea pe primul loc, să deveniți mai eficienți la locul de muncă și să renunțați la obiceiurile care nu vă mai ajută să evoluați. Aveți nevoie de un obiectiv măreț. 

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Deocamdată, preocuparea ta principală este bugetul. În decembrie și ianuarie, vei fi nevoit să faci numeroase ajustări din punct de vedere financiar. Pentru că te vei confrunta cu o sumedenie de cheltuieli suplimentare sau neașteptate. Neptun și Saturn vor intra în casa a cincea, iar tu vei dori să dai viață unui proiect. Și îți vei da seama că propria fericire depinde în primul rând de tine.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

În prima parte a iernii, Marte și Venus te vor tranzita. Putem spune că termini 2025 și începi 2026 cu mult optimism, curaj și entuziasm. Pe urmă, Saturn(propriul guvernator) își va începe tranzitul în casa a patra. Vei primi noi responsabilități în ceea ce privește familia sau îți vei dori o nouă fundație. Pregătește-te! Iarna aceasta va da tonul pentru maturizare și schimbări serioase.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Prima jumătate a iernii nu îți priește. Sunt prea multe griji, schimbări la locul de muncă, evenimente neașteptate în viețile apropiaților. Ca să nu mai spunem de limitele din punct de vedere financiar. Însă, după jumătatea lunii ianuarie, Venus și Marte vor începe să te tranziteze. Și îți vor readuce pofta de viață, dorința de a câștiga și un plus de iubire de sine.

Pești/Ascendent în Pești

Ai așteptat de mult iarna aceasta! De ce? Pentru că Saturn și Neptun vor ieși din semnul tău. Și parcă totul va fi mai simplu, mai flexibil și mai clar. Vei reuși să închizi etape sau să începi altele, însă după termenii și condițiile alese de tine. O perioadă foarte romantică și plină de creativitate. Îți recomandăm să nu te mai lași doborât de frici fără rost. 

horoscopul iernii
astrolog daniela simulescu
horoscop decembrie
horoscop ianuarie
horoscop februarie
