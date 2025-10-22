€ 5.0831
Data publicării: 20:37 22 Oct 2025

EXCLUSIV Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Autor: Daniela Simulescu

Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
 

Reîntoarcerea lui Neptun în Pești va da peste cap viețile semnelor mutabile.

Neptun s-a întors în semnul Peștilor, acolo unde a mai fost între 3 februarie 2012 și 30 martie 2025. Neptun reprezintă visele, intuiția, spiritualitatea și iluziile. De asemenea, se ocupă și de imaginație, artă, compasiunie, dar și de confuzie și escapism.

Cât timp a tranzitat semnul Peștilor, ultimul al zodiacului, ne-am confruntat cu dizolvarea granițelor(la propriu și la figurat), dorința oamenilor de a se apropia de spiritualitate, dar și tendința către escapism în lumea virtuală/alterată/plină de filtre a rețelelor sociale.

Neptun va sta în Pești până pe 26 ianuarie 2026, timp în care omenirea va avea parte de schimbări pe plan social.

Pe plan individual, acest tranzit va aduce un plus de confuzie, ceață și haos în viețile zodiilor mutabile: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Pești/Ascendent în Pești

Cel mai probabil, viața ta din ultimii ani a avut parte de tot felul de întorsături ciudate. Ei bine, Neptun se întoarce în semnul tău și se asigură că îți mai aduce un plus de haos și ceață. Și știi ce e interesant? Că vei reuși tot ce îți propui, însă nu într-un mod liniștit sau simplu. O nouă carieră, un copil, te vei muta, vei pleca din țară, o casă. Neptun aduce valuri de confuzie tocmai pentru a nu renunța imediat ce un proiect nu îți iese din prima. Dacă vei avea încredere în tine și în viitorul apropiat, vor urma numeroase reușite. Cu siguranță, până la finalul lunii ianuarie 2026 vei fi o altă ființă, una de care îți va plăcea mai mult. 

Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Neptun s-a întors în casa a zecea, acolo unde se afla deja Saturn. Adică în casa carierei. Până pe 26 ianuarie 2026, nu prea vei ști ce drum profesional ți se potrivește. Iar unele schimbări de la actualul loc de muncă te agită și mai mult. Nivelul de confuzie cu care te vei confrunta poate fi copleșitor, însă Neptun nu vrea să te grăbești cu luarea unei decizii. Poate că începe să îți placă un nou domeniu profesional, însă nu vezi și partea supărătoare a acestuia. Astrele îți recomandă să nu promiți marea cu sarea șefilor sau colegilor. Ci să încerci să păstrezi simplitatea. Ce-i drept, printre voi se vor găsi câțiva care să viseze la o vocație, să își dorească o carieră în zona socială sau spirituală. Nu uita că trebuie să plătești facturi!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Neptun s-a întors în casa a șaptea, alături de Saturn. Nici nu mai contează ce ți-a adus până acum acest tranzit, ci mai degrabă ce efecte va avea până la finalul lunii ianuarie 2026. Din start, trebuie să știi că relațiile personale sunt cele vizate. În special aceea cu partenerul sau cu ideea ta de partener perfect. În orice caz, nu este o perioadă bună pentru decizii pe plan relațional. Din cauza riscului de iluzii și dezamăgiri. Chiar dacă pari decis, te vei râzgândi imediat și vei intra într-o buclă nesfârșită. Neptun te provoacă să accepți ce nu te-ai fi gândit, să faci compromisuri și să îți dai seama ce este poveste sau nu. Cei singuri ar face bine să nu creadă în basme. 

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Neptun s-a întors în casa a patra. Mulți dintre voi nu veți mai ști ce înseamnă familia. Poate relația cu părinții sau rudele apropiate v-a creat disconfort, v-a adus dezamăgiri sau v-a complicat viața pe nepusă masă. S-au dizolvat multe dintre credințele căpătate de-a lungul vieții și acum veți simți că nu mai aveți rădăcini. Sau v-ați dorit o casă și ați făcut tot ce se poate, însă în ultima vreme parcă nimic nu vă iese. Neptun vrea să scapi, mai întâi, de așteptări și naivitate. După care să accepți că inclusiv cei dragi au propriile interese. Până pe 26 ianuarie 2026, ați face bine să evitați deciziile pripite pe plan imobiliar. 

x close