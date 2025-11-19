Cu siguranță, retrogradarea lui Mercur în Săgetător v-a creat tot soiul de încurcături din 9 noiembrie încoace. Ei bine, din 19 noiembrie, Mercur va fi retrograd în semnul Scorpionului, unde va rămâne astfel pănă pe 29 noiembrie.

Această nouă etapă a retrogradării lui Mercur continuă problemele de ordin tehnologic, însă va aduce unele suplimentare. În special, atunci când vine vorba de tranzacții, negocieri, crize și supraviețuire. Și cum Mercur va avea parte și de o opoziție cu Uranus, este clar că mulți dintre noi ne vom confrunta cu un grad ridicat de imprevizibilitate.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Berbec

S-ar putea să fii mai dramatic. Îți pierzi repede controlul, mai ales când dai de probleme pe plan financiar. Ferește-te de bârfe sau zvonuri!

Horoscop 19 noiembrie 2025 Taur

Comunicarea cu partenerul se poate complica. Nu vei mai putea fugi de unele subiecte. Însă, Mercur retrograd te va ajuta să găsești soluții.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, retrogradează în casa a șasea. Unele situații de la locul de muncă se complică mai mult decât ar fi cazul. Vei face față cu greu la nivelul de stres.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Rac

Devii foarte creativ în momentele stresante. Și găsești soluții la care altădată nu te-ai fi gândit. Dar, acum, îți dai seama că este nevoie de ceva diferit.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Leu

Retrogradarea lui Mercur în casa a patra te poate afecta în ceea ce privește bunăstarea locuinței. De asemenea, discuțiile cu familia vor fi mai inflamate.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, retrogradează în casa a treia. S-ar putea să vorbească gura fără tine și să regreți ulterior. Dar, dacă accepți greșeala, ceilalți vor fi toleranți.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Balanță

Mercur retrogradează în casa banilor. Deci este cazul să fii mai atent la modul în care cheltuiești. S-ar putea să te trezești cu plăți de care ai uitat.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Scorpion

Mercur retrogradează în semnul tău. În primă fază, îți va complica viața inutil. Dar te va ajuta să și rezolvi situații importante.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Săgetător

Intuiția s-ar putea să îți mai dea greș din când în când. De aceea, este important să cauți dovezi și să stai departe de oamenii dubioși.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Capricorn

Poți relua legătura cu prieteni sau foști colegi. Pe care nu i-ai mai văzut de mult timp. Va fi greu să te ții de unele planuri și proceduri.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Vărsător

Mercur retrogradează în casa carierei. Deci să nu te mire dacă apar schimbări, încurcături și discuții mai aprinse în acest plan.

Horoscop 19 noiembrie 2025 Pești

Pot apărea complicații când călătorești, organizezi evenimente sau te ocupi de acte. Ai nevoie de răbdare și de oameni obiectivi în jurul tău.