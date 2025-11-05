Marte și-a început tranzitul în semnul Săgetătorului, unde va rămâne până pe 15 decembrie. Ne vor mâna pasiunea şi dorinţa de a profita la maximum de viață. Ne vom da seama că avem nevoie de noi instrumente, și în acest sens, vom fi preocupați de a călători și de a culege multă înțelepciune pe parcurs. Vom consuma resurse pentru ideile mari, încât vom uita uneori micile detalii. Vom fi mai idealiști și vom lupta pentru dreptate, care se va demonstra a nu fi absolută. Și există riscul de a deveni mai superficiali.

Unele zodii vor profita de acest tranzit, iar altele vor fi provocate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va tranzita casa a noua. În primă fază, te va susține mai ales dacă vei dori să călătorești, să studiezi, să organizezi/participi la evenimente sau să lupți pentru o cauză. Marte este cel care aduce ambiție, forță și pasiune. Însă, acest tranzit îți va oferi un dar nemaipomenit, acum la final de an. Acela de a-ți accepta greșelile din 2025 astfel încât să nu le mai repeți și în 2026. Este o perioadă extraordinară pentru a-ți da seama de următorul pas din viitorul apropiat. Vei fi mai îndrăzneț și entuziast ca de obicei.

Leu/Ascendent în Leu

Până pe 15 decembrie, Marte va tranzita casa a cincea. Și ar fi cazul să profiți din plin de această perioadă! Și să te concentrezi cu adevărat pe viața personală, pasiuni și bineînțeles, iubire. Dorințele tale vor fi pătimașe, impulsurile nestăpânite și spiritul de competiție de neegalat! Te vei exprima într-un mod dramatic și îi vei cuceri pe cei din jur instantaneu. Vei fi campion la flirt, seducție și creativitate. Iar distracția va fi nelipsită! Unii dintre voi vor petrece mai mult timp cu copiii, indiferent de vârstele acestora.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Marte îți va tranzita semnul până pe 15 decembrie. Și în curând, și Mercur va retrograda în semnul tău. Următoarea perioadă va fi precum un paradox pentru tine. Viața îți va da numeroase provocări și evenimente stresante, dar și o porție serioasă de curaj și încredere. Tocmai pentru a-ți arăta de ce ești capabil. Doar astfel, vei ieși din apatia ultimei perioade. Aveai nevoie de adrenalină, obiective pentru care să lupți, competiții în care să te implici. Te vei simți precum un sportiv care s-a pregătit pentru concursul vieții sale.

Taur/Ascendent în Taur

Marte va tranzita casa a opta până pe 15 decembrie. Și pentru o perioadă va fi acompaniat și de Mercur retrograd. Ce înseamnă asta? Că orice planuri ți-ai fi făcut la final de an, vor fi date peste cap din cauza unor probleme cu banii. (Re)apar unele cheltuieli. Sau te trezești cu alte taxe și impozite. Sau negocierile în cazul unui partaj sau pentru o succesiune nu vor decurge așa cum îți dorești. Bugetul la comun va avea de suferit. Certurile din cauza banilor, în special cu partenerul sau cu familia, nu vor putea fi evitate.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Marte va tranzita casa a douăsprezecea, acolo unde se va afla câteva zile și Mercur retrograd. În primul rând, trebuie să fii mai atent la tendința de a idealiza unii oameni sau de a te sacrifica. Sau să dai din nou șanse unor persoane care ți-au greșit în trecut. Există riscul să fii (iar) dezamăgit! De asemenea, urmează o perioadă cu încurcături și amânări pentru cei care se ocupă de investigații medicale.