€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 21:53 17 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 18 octombrie 2025. O sâmbătă de vis pentru o zodie
Autor: Daniela Simulescu

concept-horoscope-happy-person-zodiac-sign Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Mercur se apropie de conjuncția cu Marte.

Cum Soarele este încă în care cu Jupiter, iar Mercur se apropie de Marte, acest final de săptămâna va fi unul mai agitat. Astrele ne recomandă să vedem jumătatea plină a paharului, să fugim de plictiseala și să facem echipă cu oamenii apropiați.

Horoscop 18 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Ziua va depinde în mare parte de capacitatea ta de a colabora cu alte persoane. Fie la serviciu, fie când vine vorba de treburi gospodărești.

Horoscop 18 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Dacă ai o zi liberă, astrele îți recomandă să nu îți încarci programul până la refuz. Iar dacă mergi la serviciu, încearcă să nu îți complici viața.

Horoscop 18 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei fi mai tendențios cu oamenii dragi. Unii dintre aceștia te vor lăsa în pace, însă alții s-ar putea să îți facă reproșuri.

Horoscop 18 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Ai nevoie de simplitate. În absolut orice. Astfel, vei rezolva repede problemele și vei găsi timp și pentru propriile nevoi.

Horoscop 18 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Este posibil ca, în familie, să apară unele discuții care te vor irita. Dar nu este cazul să fugi de acestea pentru că te vor ajuta enorm.

Horoscop 18 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Va fi una dintre acele zile în care vei avea nevoie constant de validarea celorlalți. Îți va lipsi încrederea în unele inițiative.

Horoscop 18 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Nu te teme dacă vor fi momente de stagnare! Le vei depăși cu siguranță. Te va ajuta enorm o atitudine încrezătoare.

Horoscop 18 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ai spune tu multe și mărunte. Dar, îți vei da seama în timp util că există riscul să îndepărtezi oamenii de tine și alegi să fii mai diplomat.

Horoscop 18 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Prietenii vor fi acolo când vei avea nevoie de ei. Sau tu te vei demonstra a fi omul potrivit la momentul potrivit pentru unii dintre aceștia.

Horoscop 18 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Pui prea mult preț pe ce cred oamenii despre tine. Și vei pierde timp și resurse pentru a te asigura că ai o imagine impecabilă.

Horoscop 18 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Astrele îți oferă un plus de libertate atunci când alegi activitățile zilei. Iar cei dragi vor fi dornici să te urmeze sau să te sprijine.

Horoscop 18 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Vei face totul cu multă pasiune. Și asta îți va aduce numeroase beneficii. Unii dintre voi ar trebui să ceară fără frică sprijinul partenerului sau al familiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Sfârșit cumplit pentru doi copii. Au murit înecați într-o baltă dintr-un sat din Vaslui
Publicat acum 16 minute
Ce meniu i-a pregătit Trump lui Zelenski, cu ocazia vizitei la Casa Albă
Publicat acum 30 minute
Primul "telefon-robot" din lume! Va avea AI și cameră cu braț robotic: Devine un companion emoțional ce evoluează autonom
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Imaginile care au cutremurat Internetul: Ce s-a întâmplat cu victima prinsă sub o placă de beton care dădea din mână
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Spectacol celest în octombrie. Cum poți urmări cometa C/2025 R2 (SWAN)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close