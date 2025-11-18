Horoscop zilnic. Mercur retrograd face un sextil cu Pluto.
Marți, 18 noiembrie, Mercur retrograd din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Un aspect care ne va ajuta în procesul gândirii și în discuții, mai ales când este vorba de a găsi soluții la probleme mai vechi. Mintea ne va fi profundă, analitică și orientată spre adevăr. Nu ne vom lăsa duși de aparențe. Vom comunica conform expresiei "Punct ochit, punct lovit". Vom fi atrași de investigații, strategii și influențarea subtilă a altora.
Vei pune mare preț pe etică și moralitate. În absolut orice domeniu. Și vei sta departe de oamenii care par să nu îți respecte standardele.
Discuțiile cu partenerul sau cu oamenii importanți vor fi mai inconfortabile. Pentru că apar subiecte de care ați tot fugit pănă acum.
Aspectul zilei te avantajează, mai ales când este vorba de negocieri, discuții serioase sau descoperirea unor informații de care ai nevoie.
Vor apărea numeroase griji pe care nu trebuie să le exagerezi. Este nevoie de luciditate pentru a găsi cele mai bune soluții la probleme.
Deseori, vei avea senzația că nu ești ascultat sau observat. Și de aceea, vei alege noi feluri de comunicare, unele mai dramatice.
Nu te baza că toată lumea din jur are aceeași dorință de perfecțiune! Cel mai bine ar fi să comunici deschis cu familia despre ce îți dorești.
Mintea îți va fi aliat. Îți vei da seama de asta când vei dori să studiezi, să cercetezi sau să găsești soluții diferite la încurcăturile celor dragi.
Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu deciziile din punct de vedere financiar. Dacă îți dai timp, vei afla detalii folositoare.
Sextilul dintre Mercur retrograd și Marte vine în sprijinul tău. Chiar dacă pare că ești nehotărât, tu de fapt îți dai voie să cauți soluția cea mai bună.
Intuiția nu va fi de ajuns. Va fi nevoie să găsești dovezi sau oameni care să te susțină atunci când ai de comunicat o descoperire.
Cuvintele nu sunt de ajuns. Astrele îți recomandă să fii atent și la gesturile sau acțiunile apropiaților, nu doar la ceea ce spun.
Deși, la prima vedere, pare că discuțiile cu șefii sau colegii nu duc nicăieri, cu răbdare, vei obține ceea ce îți dorești.
