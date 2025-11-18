Marți, 18 noiembrie, Mercur retrograd din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Un aspect care ne va ajuta în procesul gândirii și în discuții, mai ales când este vorba de a găsi soluții la probleme mai vechi. Mintea ne va fi profundă, analitică și orientată spre adevăr. Nu ne vom lăsa duși de aparențe. Vom comunica conform expresiei "Punct ochit, punct lovit". Vom fi atrași de investigații, strategii și influențarea subtilă a altora.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Berbec

Vei pune mare preț pe etică și moralitate. În absolut orice domeniu. Și vei sta departe de oamenii care par să nu îți respecte standardele.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Taur

Discuțiile cu partenerul sau cu oamenii importanți vor fi mai inconfortabile. Pentru că apar subiecte de care ați tot fugit pănă acum.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Gemeni

Aspectul zilei te avantajează, mai ales când este vorba de negocieri, discuții serioase sau descoperirea unor informații de care ai nevoie.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Rac

Vor apărea numeroase griji pe care nu trebuie să le exagerezi. Este nevoie de luciditate pentru a găsi cele mai bune soluții la probleme.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Leu

Deseori, vei avea senzația că nu ești ascultat sau observat. Și de aceea, vei alege noi feluri de comunicare, unele mai dramatice.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Fecioară

Nu te baza că toată lumea din jur are aceeași dorință de perfecțiune! Cel mai bine ar fi să comunici deschis cu familia despre ce îți dorești.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Balanță

Mintea îți va fi aliat. Îți vei da seama de asta când vei dori să studiezi, să cercetezi sau să găsești soluții diferite la încurcăturile celor dragi.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Scorpion

Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu deciziile din punct de vedere financiar. Dacă îți dai timp, vei afla detalii folositoare.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Săgetător

Sextilul dintre Mercur retrograd și Marte vine în sprijinul tău. Chiar dacă pare că ești nehotărât, tu de fapt îți dai voie să cauți soluția cea mai bună.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Capricorn

Intuiția nu va fi de ajuns. Va fi nevoie să găsești dovezi sau oameni care să te susțină atunci când ai de comunicat o descoperire.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Vărsător

Cuvintele nu sunt de ajuns. Astrele îți recomandă să fii atent și la gesturile sau acțiunile apropiaților, nu doar la ceea ce spun.

Horoscop 18 noiembrie 2025 Pești

Deși, la prima vedere, pare că discuțiile cu șefii sau colegii nu duc nicăieri, cu răbdare, vei obține ceea ce îți dorești.