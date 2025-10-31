Horoscop 1 noiembrie 2025. Zodia care va vedea jumătatea plină a paharului

Luna va tranzita semnul Peștilor. Și cum avem și multe aspecte pe semne de apă(Jupiter în Rac, Soare și Marte în Scorpion), s-ar putea să ne lăsăm purtați mai mult de emoții decât de partea emoțională. Chiar dacă Mercur nu este încă retrograd în semnul Săgetătorului, s-ar putea să resimțim încă de pe acum influența viitoarei retrogradări.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Berbec

Astrele îți recomandă să pui odihna pe primul loc în acest weekend. Orice alte treburi ai avea, trebuie să știi că nivelul de energie este destul de scăzut.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Taur

Venus se apropie de un careu cu Jupiter. S-ar putea să îți propui prea multe și să îți dai seama prea târziu că nu ai timp pentru toate.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Gemeni

S-ar putea să apară probleme în comunicarea cu partenerul ca familia. Și de aceea, astrele te invită să fii tu cel care vorbește mai puțin și ascultă mai mult.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Rac

Este una dintre acele zile în care vezi jumătatea plină a paharului în orice situație. Și astfel, vei reuși să vezi și alte oportunități. Cei dragi îți vor urma exemplul.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Leu

S-ar putea să pui prea mult preț pe unele cuvinte ale apropiaților. Poate și pentru că vei fi mai vulnerabil ca altădată. Încearcă să îți recapeți simțul obiectiv.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Fecioară

O zi bună pentru a te ocupa de ce nu funcționează prin gospodărie. Se apropie Mercur retrograd și te pregătești din timp. Poate cu o reparație sau o achiziție.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Balanță

S-ar putea să te lași condus de un exces de zel care să se cunoască și din punct de vedere financiar. Răsfățul este minunat, dar are nevoie de limite.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Scorpion

O zi romantică și potrivită pentru activitățile care îți fac ție plăcere cu adevărat. Astrele îți recomandă să eviți dramele sau problemele altora.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Săgetător

Nu vei ști să îți controlezi emoțiile în discuțiile cu familia și astfel, vor apărea situații mai ciudate. Dar cei dragi vor înțelege până la urmă de ce se întâmplă asta.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Capricorn

Este una dintre acele zile în care te duci departe cu gândul. Sau poate chiar planifici o călătorie. Cert este că îți vor prii de minune plimbările.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Vărsător

Vei fi mai darnic decât te-ai fi așteptat. Astrele îți recomandă să te ocupi mai abitir de treburile gospodărești. Ai nevoie să te simți util.

Horoscop 1 noiembrie 2025 Pești

Cu Luna în semnul tău, s-ar putea să te lași repede impresionat de poveștile oricui. De aceea, ar fi bine să fii mai selectiv cu oamenii din viața ta.