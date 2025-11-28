Horoscop 28 noiembrie 2025. Mercur se pregătește să își încheie ultima retrogradare a anului

Mercur își finalizează ultima retrogradarea din 2025! În semnul Scorpionului, acolo unde va mai rămâne până pe 12 decembrie. Acum putem spune că avem cale liberă de la astre pentru a ne ocupa de organizarea evenimentelor pentru sărbători, efectuarea tranzacțiilor importante fără stresul de până acum sau rezolvarea problemelor mai vechi.

Luna va tranzita semnul Peștilor, deci s-ar putea să fim mai sensibili sau influențabili ca de obicei.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Berbec

Astăzi vei alege să fii mai subtil. Îți dai seama că nu este momentul să comunici la fel de direct ca până acum și că trebuie să fii mai diplomat.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Taur

Comunicarea cu partenerul se va îmbunătăți. Am putea spune că reușiți să ajungeți la un numitor comun pentru că dispar orgoliile.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își oprește retrogradarea. Astrele îți recomandă să nu te grăbești cu concluziile la serviciu. Despre colegi sau unele proiecte.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Rac

Vei acorda atenție suplimentară gesturilor sau detaliilor pe care alții nu le văd. Și te vor ajuta enorm în momentele provocatoare.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Leu

Vei fi mult mai prezent în viața familiei. Și chiar mai curios. Oamenii dragi vor fi surprinși de această nouă atitudine. O zi bună pentru amenajări.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, nu va mai fi retrograd în casa a treia. În sfărșit, mintea va fi mai clară și vei avea mai mult curaj pentru a lua decizii.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Balanță

Îți dai seama că nu e de joacâ din punct de vedere financiar! Că nu mai poți lua decizii riscante și că trebuie să cauți ofertele cele mai bune.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Scorpion

Mercur își reia mersul direct în semnul tău. De acum încolo, se vor debloca unele proiecte și vei rezolva alte probleme de care ai tot fugit.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Săgetător

Nu este cea mai potrivită zi pentru a-ți crea un program foarte agitat. Ai nevoie de liniște și timp. Poți amăna tot ce nu este urgent.

Horoscop 28 noiembrie 2025 Capricorn

Din discuțiile cu unii prieteni vei afla lucruri surprinzătoare sau chiar secrete. Nu ezita atunci când trebuie să soliciți sprijinul apropiaților!

Horoscop 28 noiembrie 2025 Vărsător

Discuțiile cu șefii sau colegii se îmbunătățesc. Unii dintre voi vor avea mai mult în succes în unele proiecte profesionale. Fii mai vocal!

Horoscop 28 noiembrie 2025 Pești

Îți dai seama că, în ultima vreme, tu ți-ai pus singur limite. Pentru că nu ai avut încredere în tine. Dar, de acum gata! vei fi mai încrezător în propriile idei.