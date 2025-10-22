€ 5.0831
|
$ 4.3835
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 19:20 22 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 23 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

fotografie-emisiune-daniela-simulescu-dcnews_95576300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de joi, 23 octombrie 2025.

Pe 23 octombrie, Soarele intră în semnul Scorpionului, unde va sta până pe 22 noiembrie. Trecem de la echilibrul forțat din sezonul Balanței la nevoia de a vedea totul în alb sau negru, de a face totul la extreme, specifică Scorpionului. Vom căuta dedesubturile, atașamentele greu de rupt, obsesiile și secretele. Altfel spus, avem în față câteva săptămâni în care să ne preocupăm și de viața ascunsă de ochii lumii. 

Sezonul Scorpionului din 2025 va beneficia de prezențele lui Marte și Venus, de retrogradarea lui Mercur, dar și de aspecte pozitive cu Jupiter și Saturn. 

Zodiile care vor beneficia de acest sezon sunt cele de apă: Rac, Scorpion și Pești. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, joi, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Horoscop 23 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 17 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat acum 25 minute
Trei alimente pe care să le consumi zilnic pentru a-ți proteja inima
Publicat acum 27 minute
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Anunțul Guvernului
Publicat acum 40 minute
Fraudă sau eroare? Un șofer român a primit o amendă dintr-o țară în care nu a călătorit niciodată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 20 Oct 2025
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 20 Oct 2025
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat acum 19 ore si 46 minute
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close