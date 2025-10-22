Horoscop 23 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Pe 23 octombrie, Soarele intră în semnul Scorpionului, unde va sta până pe 22 noiembrie. Trecem de la echilibrul forțat din sezonul Balanței la nevoia de a vedea totul în alb sau negru, de a face totul la extreme, specifică Scorpionului. Vom căuta dedesubturile, atașamentele greu de rupt, obsesiile și secretele. Altfel spus, avem în față câteva săptămâni în care să ne preocupăm și de viața ascunsă de ochii lumii.

Sezonul Scorpionului din 2025 va beneficia de prezențele lui Marte și Venus, de retrogradarea lui Mercur, dar și de aspecte pozitive cu Jupiter și Saturn.

Zodiile care vor beneficia de acest sezon sunt cele de apă: Rac, Scorpion și Pești.

