Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 8-14 decembrie 2025

Săptămâna începe cu un careu între Marte din Săgetător și Saturn din Pești. Genul de aspect astrologic care nu face altceva decât să ne blocheze inițiativele. Sau altfel spus, ve vom trezi că trebuie să punem frână, să găsim un punct comun între ce ne dorim și modul în care putem acționa. Bineînțeles că vorapărea amânări, frustrări și obstacole. Dar, cu disciplină, vom trece peste orice provocare. Și vom căpăta o porție serioasă de reziliență.

Înainte de a ieși din Scorpion, Mercur face o conjuncție cu Lilith. Aspect bun pentru curajul de a vorbi despre dorințele noastre cele mai puternice, dar nepotrivit pentru cei care sunt pasionați de subiecte periculoase.

Pe 12 decembrie, Mercur intră în Săgetător și ne ajută să fim mai optimiști în ceea ce privește viitorul apropiat.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Berbec

Careul dintre Marte, propriul guvernator, și Saturn te va face să frânezi în majoritatea inițiativelor. Fie că este vorba de responsabilități, fie că este vorba de evenimente distractive sau călătorii. Și nu este cea mai bună săptămâna pentru a forța ceva. Dacă nu iese din primele încercări, este clar că mai trebuie să aștepți. De asemenea, stați departe de conflicte legate de ideologii sau filosofia de viață.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Taur

Vor fi multe provocări pe plan financiar. Și nu discutăm doar despre veniturile tale, ci și de ale familiei, resursele la comun. Oricât de mult te-ai opune unor cheltuieli, nu vei avea sorți de îzbândă. Ai opinii diferite față de partener și familie. Unele planuri cu prietenii vor fi și acestea responsabile de neplăceri când vine vorba de bani.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Gemeni

Astrele sunt cu ochii pe tine în săptămâna viitoare! Mercur, propriul guvernator revine în casa a șaptea. Vei avea numeroase opinii și planuri, însă când vei dori să treci la fapte te vei lovi de numeroase obstacole. Unele venite chiar din partea partenerului sau unor colegi.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Rac

Prea multă muncă! Vă luați prea în serios! Vor fi multe treburi de rezolvat, însă veți avea tendințe obsesiv-compulsive când vă veți ocupa de ele. Și astfel, nu vă veți putea bucura de clipă. Astrologul vă recomandă să cereți și să acceptați ajutorul. Astfel, vă veți asigura că terminați în timp util proiecte importante. Stați departe de dispute la locul de muncă!

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Leu

Planuri și idei creative aveți din plin, ca să nu mai vorbim de dorințe puternice. Însă, bugetul nu le poate susține pe toate. Poate că nu este momentul de unele achiziții sau investiții. Nu înseamnă că nu veți avea parte deloc de acestea, ci doar că v-ar ajuta să mai așteptați. Unii dintre voi vor încerca să braveze, dar astrologul vă recomandă să mai renunțați la controlul exagerat al vieții de zi cu zi.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Fecioară

Sunteți printre nativii luați la rost de astre în zilele ce urmează. Să începem cu veștile bune. Vin idei foarte nonconformiste sau vă permiteți să vorbiți cu apropiații așa cum nu ați mai făcut-o. Adică prindeți curaj să spuneți ce văd deranjează. Pe urmă, cei care trebuie să se mute sau fac ajustări în locuință vor avea parte de multiple întârzieri sau obstacole. Veți renunța la unele planuri de sărbători.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Balanță

În primă fază, astrologul vă atrage atenția asupra drumurilor, rolului tehnologiei în viețile voastre și asupra documentelor. Pot apărea situații neplăcute și întârzieri. Nu este o săptămână bună pentru promisiuni. Nici voi să faceți și să nu le credeți pe cele ale apropiaților. Pentru că există riscul dezamăgirii. Trebuie să vă bazați pe fapte și nu pe vorbe.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Scorpion

Nu scăpați de problemele de ordin financiar. În continuare, vor apărea multiple cheltuieli. Unii dintre voi vor apela la bugetul de rezervă/economii sau la împrumuturi din partea celor dragi. Cert este că toate aceste eforturi au un rost important. Conjuncția Mercur-Lilith din semnul vostru vă dă apă la moară dacă vreți să tranșați o situație serioasă, în special pe plan personal.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Săgetător

Careul Marte-Saturn te vizează în primul rând. Pentru unele proiecte, vei avea nevoie de mai mult timp decât te-ai aștepta. Pe moment, te vei supăra. Pentru tine, totul pare simplu și logic, însă persoanele din jur nu se pot grăbi. Și până la urmă, dacă vei învăța să ai răbdare și să fii rezilient, va fi în propriul beneficiu. Nu are rost să vă sabotați singuri. La finalul săptămânii, Mercur revine în semnul vostru cu idei bune.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Capricorn

Toate aspectele perioadei ne arată că trebuie să dați un pas în spate, să vă retrageți din lumina reflectoarelor. Astrologul vă recomandă să fiți mai selectivi cu activitățile sau cu oamenii pe care vreți să îi întâlniți. Nu aveți energie pentru toți și pentru toate. A mai adăugat că trebuie să fiți cât mai pragmatici.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Vărsător

Programul săptămânii va fi destul de aglomerat. Și vor fi situații în care nu veți mai putea respecta toate promisiunile, în special față de prieteni sau apropiați. În plus, parcă nu mai aveți nici bugetul dorit inițial. Și veți face ajustări peste ajustări. Astrologul vă recomandă să fiți mai selectivi cu anturajul.

Horoscop 8-14 decembrie 2025 Pești

Urmează evenimente importante și nu ne referim la sărbători. Știți care sunt acestea. Însă, până când se vor întâmpla, veți începe să vă preocupați degeaba, să vă faceți gânduri gânduri și să vă lăsați furați de unele scenarii negativiste. Iar cei dragi se vor contamina cu aceste stări. Astrologul vă recomandă să stați departe de zvonuri, de bârfele de la locul de muncă, de informații trunchiate. Relațiile cu autoritățile vor fi mai tensionate.

