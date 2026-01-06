€ 5.0905
Stiri

DCNews Stiri Trei zodii trebuie să fie extrem de atente la bani în 2026
Data publicării: 11:58 06 Ian 2026

EXCLUSIV Trei zodii trebuie să fie extrem de atente la bani în 2026
Autor: Dana Mihai

Barbat uimit - Freepik Barbat uimit - Freepik
 

Banii le dau bătăi de cap acestor trei zodii.

Urmează schimbări, tăieri de cheltuieli și decizii importante legate de datorii și investiții.

Cătălina Mărăcineanu, astrolog și economist, explică faptul că Vărsătorii, Capricornii și Peștii sunt forțați să-și pună ordine în buget și să fie mult mai atenți la cum își gestionează banii.

Capricorn

Îl avem pe Jupiter în Leu în casa a opta, nodul nord în tranzit în casa a doua din august, tot pe axă financiară, reorganizare și restructurare de datorii. Uranus în Gemeni, casa a șasea, relațiile la locul de muncă, capricornii pot renunța brusc la locul de muncă pentru că ei își doresc stabilitate.

În toamnă, retrogradarea lui Venus în Balanță în casa a zecea este o ocazie bună pentru capricorn să-și evalueze relația cu autoritatea, șefii și cum se poziționează ei în societate. Vedem că și pentru capricorni se activează axa financiară, este important să-și revizuiască bugetul, să-și facă o strategie, să citească mai mult despre educația financiară, poate fi un moment bun pentru stabilirea unui plan de investiții că tot Uranus va face un aspect pplăcut cu Pluto din Vărsător.

Citește și: Banii le dau bătăi de cap: Trei zodii la răscruce financiară în 2026

Vărsător

Scapă de tranzitul Saturn-Neptun, îl mai au pe Jupiter în Rac până luna iunie, iar nodurile lunare sunt în tranzit în Fecioară în casa a opta până în august.

Vărsătorii au o perioadă în care le recomand să-și facă niște strategii, să-și restructureze cheltuielile.

Pești

Din punct de vedere financiar, cu conjuncția Saturn-Neptun în casa a doua, începe o perioada în care peștii trebuie să abordeze cu responsabilitate partea fianciară, resursele, modul în care fac banii, chiar din talentele lor.

Această conjuncție activează și casa a opta, cea a banilor la comun, astfel că, în cazul unor asocieri sau parteneriate financiare, Peștii vor fi obligați să-și restructureze aceste colaborări. Dacă au împrumuturi le pot rambursa în avans.

Îl vor avea pe Jupiter în Leu în casa a șasea, va compensa acest tranzit, tranzitul din casa a doua și vokm mai avea Peștii pe Venus retrograd în casa a opta în toamnă. Toate aceste tranzite converg către cumpătare, economii și strategii bine puse la punct.

Urmăriți DCNews

zodii bani
varsator bani
pesti bani
capricorn bani
