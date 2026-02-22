€ 5.0974
|
$ 4.3327
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Vremea Cod galben de inundații în România: Avertisment emis de INHGA pentru râuri și afluenți din 6 județe
Data actualizării: 11:59 22 Feb 2026 | Data publicării: 11:59 22 Feb 2026

Cod galben de inundații în România: Avertisment emis de INHGA pentru râuri și afluenți din 6 județe
Autor: Andrei Itu

apa ploaie vreme Sursa foto: Pexels

O atenţionare Cod galben de inundaţii a fost emisă, duminică, de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Atenționarea este valabilă până luni, la ora 24:00, pe râuri din şase judeţe. Potrivit specialiştilor, în intervalul duminică, ora 12:00 - luni, ora 24:00, în contextul situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteorologice pentru următoarele 30 de ore, ca urmare a propagării, cedării apei din stratul de zăpadă şi a precipitaţiilor prognozate, pot apărea scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie.

Pot avea loc inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Râurile vizate de atenționarea INHGA

Avertizarea are în vedere râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Argeş, respectiv afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart - amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).

INHGA subliniază că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate pot apărea şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor specificate, dar şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Vezi și - Vremea în București și-n țară, până la sfârșitul lunii februarie. Prognoza meteo pentru weekend 

De ce se impune urmărirea evoluției hidrometeorologice

Hidrologii subliniază că se impune urmărirea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, în conformitate cu "Regulamentul cu privire la gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră, notează Agerpres.

Vezi și - Barajul de la Mihăileni, finalizat din 2022, nu poate fi exploatat fiindcă activiștii au anulat autorizația drumurilor și rețelelor electrice

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inhga
cod galben inundatii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Cod galben de inundații în România: Avertisment emis de INHGA pentru râuri și afluenți din 6 județe
Publicat acum 29 minute
Verona închide spectaculos Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026
Publicat acum 42 minute
Macron îi scrie lui Trump, după ce președintele SUA s-a "răzbunat" pe doi oficiali francezi
Publicat acum 59 minute
 Cum o chemi pe Lolita să-ți cânte la nuntă? Problema drepturilor de autor
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Regele Charles ar fi fost avertizat despre "afacerile secrete" ale fratelui Andrew încă din 2019
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 23 minute
Horoscop 22 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Soția, o nouă propunere...
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Cum arată clasamentul general pe medalii după finalele de sâmbătă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Primul mariaj cu un robot e deja real. Radu Leca arată și cât costă o amantă virtuală: "Sunt cu gândul la tine"
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Atac terorist într-un centru comercial din Ucraina, departe de linia frontului. Două bombe au explodat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close