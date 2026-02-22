Cod galben de inundații în România: Avertisment emis de INHGA pentru râuri și afluenți din 6 județe

Atenționarea este valabilă până luni, la ora 24:00, pe râuri din şase judeţe. Potrivit specialiştilor, în intervalul duminică, ora 12:00 - luni, ora 24:00, în contextul situaţiei hidrometeorologice actuale şi a prognozei meteorologice pentru următoarele 30 de ore, ca urmare a propagării, cedării apei din stratul de zăpadă şi a precipitaţiilor prognozate, pot apărea scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie.

Pot avea loc inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Râurile vizate de atenționarea INHGA

Avertizarea are în vedere râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Argeş, respectiv afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart - amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).

INHGA subliniază că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate pot apărea şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor specificate, dar şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Vezi și - Vremea în București și-n țară, până la sfârșitul lunii februarie. Prognoza meteo pentru weekend

De ce se impune urmărirea evoluției hidrometeorologice

Hidrologii subliniază că se impune urmărirea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, în conformitate cu "Regulamentul cu privire la gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră, notează Agerpres.

Vezi și - Barajul de la Mihăileni, finalizat din 2022, nu poate fi exploatat fiindcă activiștii au anulat autorizația drumurilor și rețelelor electrice