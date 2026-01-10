Soarele și Marte din Capricorn fac, ambele, opoziții cu Jupiter. Aceste aspecte sunt bune pentru a-i scoate din stagnare pe cei mai timizi și s-ar putea să le dea apă la moară celor deja efervescenți. Cert este că este una dintre acele zile în care avem nevoie de suportul celorlalți. Adică, ne putem descurca și singuri, dar este mai bine să facem echipă cu oamenii dragi.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Berbec

Vei alerga după mai mulți iepuri în același timp și bineînțeles că nu vei prinde niciunul. Dar tu vrei să simți sentimente puternice și să fii competitiv.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Taur

Vei avea un dor de ducă fantastic! Sau o nevoie de a face lucrurile cât mai corect pentru a le oferi celor dragi un exemplu de urmat.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Gemeni

Deși îți propui să fii mai chibzuit, ei bine, nu îți va ieși. Tentații sunt oricând la tot pasul, însă tu vei fi mai ușor de influențat astăzi.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Rac

Te vei simți foarte bine în compania persoanelor dragi. Vei dori să petreci cât mai mult timp cu ei și să vă implicați în diverse activități.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Leu

Îți vei da seama destul de repede că nu le poți face pe toate chiar singur. Așa că vei învăța să mai delegi din treburile gospodărești.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Fecioară

Este una dintre acele zile în care vei încerca să fi faci fericiți pe toți cei din jurul tău. Familie, prieteni. Dar nu trebuie să uiți de propria fericire!

Horoscop 10 ianuarie 2026 Balanță

Deși nu îți convine, va trebui să preiei unele responsabilități pe plan familial. Este posibil să apară și unele neînțelegeri inutile cu rudele.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Scorpion

Încearcă să fii mai răbdător în discuții. Există riscul să spui lucruri, aparent banale, dar pe care să le regreți serios ulterior.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Săgetător

Nu prea vei avea măsură pe plan financiar. Vei dori să fii generos și cu tine și cu oamenii dragi. Totuși nu pierde banii pe chestii inutile.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Capricorn

Nu vei avea o clipă de liniște! Și nici nu vrei. Ai parte de numeroase activități alături de oamenii dragi și poți aduce o schimbare în relația de cuplu.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Vărsător

Odihna. Este prioritatea ta astăzi. Adică, te vei ocupa de treburi, dar într-un mod eficient. Mintea și sufletul tău au nevoie de un moment de respiro.

Horoscop 10 ianuarie 2026 Pești

Vei vedea întotdeauna jumătatea plină a paharului. Te bucuri de oamenii dragi, de gesturi mici și vrei să îi ajuți și pe ceilalți să te urmeze.