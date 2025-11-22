Horoscop 22 noiembrie 2025. A început Sezonul Săgetătorului! Ce zodii vor avea o zi bună

Horoscop zilnic. Soarele a intrat în Săgetător.
Sâmbătă, 22 noiembrie, începe Sezonul Săgetătorului, care va dura până pe Solstițiul de iarnă de pe 21 decembrie. Trecem de la energia intensă și misterioasă a Scorpionului la cea dornică de aventură și explorare a Săgetorului.
Marte, guvernatorul tău, se apropie de un aspect mai tensionat. Nu te baza pe faptul că le poți face tu pe toate. Există riscul să rămâi dezamăgit.
Atmosfera din sânul cuplului nu va mai fi la fel de tensionată. Reușești să te înțelegi altfel cu partenerul, ai mai multă claritate în discuțiile cu el.
Vei dori să acorzi atenție suplimentară partenerului, relației de cuplu sau oamenilor importanți. Simți să împărtășești bucuria cu cineva.
Nu este cea mai bună zi pentru a face promisiuni celor din jur. Nivelul tău de energie este scăzut. Și te vei ocupa mai mult de activitățile tale.
Nu neglija puterea creativității! O poți folosi la cumpărături, când te ocupi de gospodărie sau organizarea evenimentelor alături de cei dragi.
Este una din acele zile în care contează foarte mult ce spui și nu ce faci. De asemenea, familia are nevoie de opiniile tale în momentele stresante.
În continuare, vor fi multiple provocări pe plan financiar. Astrele te invită să nu te lași influențat de nimeni din jurul tău când este vorba de cheltuieli inutile.
Începe o perioadă importantă din punct de vedere financiar. Deciziile pe care le vei lua acum îți vor influența viitorul apropiat.
Soarele intră în semnul tău. Primești o porție zdravănă de energie, chef de viață și ambiție. Nu lăsa ziua să treacă degeaba!
Vei dori să faci un pas în spate. Să te ferești de conflictele din jurul tău. Să îți menajezi resursele și să te odihnești.
Vei deveni mai sociabil. În ciuda îngrijorărilor din punct de vedere financiar. Prietenii chiar se vor bucura de prezența ta.
Vei deveni sufletul petrecerii oriunde te-ai duce. Și chiar ai nevoie de atenție și validare. Unii dintre voi vor lua decizii importante.
de Roxana Neagu