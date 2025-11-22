€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 22 noiembrie 2025. A început Sezonul Săgetătorului! Ce zodii vor avea o zi bună
Data publicării: 08:54 22 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 22 noiembrie 2025. A început Sezonul Săgetătorului! Ce zodii vor avea o zi bună
Autor: Daniela Simulescu

sagetator Sursă: Freepik AI/ Sezonul Săgetătorului va avea parte și de aspecte cu Venus și cu Marte
 

Horoscop zilnic. Soarele a intrat în Săgetător.

Sâmbătă, 22 noiembrie, începe Sezonul Săgetătorului, care va dura până pe Solstițiul de iarnă de pe 21 decembrie. Trecem de la energia intensă și misterioasă a Scorpionului la cea dornică de aventură și explorare a Săgetorului.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se apropie de un aspect mai tensionat. Nu te baza pe faptul că le poți face tu pe toate. Există riscul să rămâi dezamăgit.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Taur

Atmosfera din sânul cuplului nu va mai fi la fel de tensionată. Reușești să te înțelegi altfel cu partenerul, ai mai multă claritate în discuțiile cu el.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Gemeni

Vei dori să acorzi atenție suplimentară partenerului, relației de cuplu sau oamenilor importanți. Simți să împărtășești bucuria cu cineva.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Rac

Nu este cea mai bună zi pentru a face promisiuni celor din jur. Nivelul tău de energie este scăzut. Și te vei ocupa mai mult de activitățile tale.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Leu

Nu neglija puterea creativității! O poți folosi la cumpărături, când te ocupi de gospodărie sau organizarea evenimentelor alături de cei dragi.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Fecioară

Este una din acele zile în care contează foarte mult ce spui și nu ce faci. De asemenea, familia are nevoie de opiniile tale în momentele stresante.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Balanță

În continuare, vor fi multiple provocări pe plan financiar. Astrele te invită să nu te lași influențat de nimeni din jurul tău când este vorba de cheltuieli inutile.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Scorpion

Începe o perioadă importantă din punct de vedere financiar. Deciziile pe care le vei lua acum îți vor influența viitorul apropiat.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Săgetător

Soarele intră în semnul tău. Primești o porție zdravănă de energie, chef de viață și ambiție. Nu lăsa ziua să treacă degeaba!

Horoscop 22 noiembrie 2025 Capricorn

Vei dori să faci un pas în spate. Să te ferești de conflictele din jurul tău. Să îți menajezi resursele și să te odihnești.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Vărsător

Vei deveni mai sociabil. În ciuda îngrijorărilor din punct de vedere financiar. Prietenii chiar se vor bucura de prezența ta.

Horoscop 22 noiembrie 2025 Pești

Vei deveni sufletul petrecerii oriunde te-ai duce. Și chiar ai nevoie de atenție și validare. Unii dintre voi vor lua decizii importante.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 22 noiembrie
sezonul sagetatorului
previziuni zodii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
BANCUL ZILEI: Pregătire de sărbători
Publicat acum 10 minute
Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea acesteia, susține JD Vance
Publicat acum 39 minute
Incendiu la un apartament din Sectorul 5: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere / video
Publicat acum 44 minute
Horoscop 22 noiembrie 2025. A început Sezonul Săgetătorului! Ce zodii vor avea o zi bună
Publicat acum 44 minute
Pregătesc americanii lovirea Venezuelei? Avioanele de linie primesc avertizare de risc în caz de survol în spațiul Venezuelei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 54 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat acum 23 ore si 44 minute
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 20 Noi 2025
Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close