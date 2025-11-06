€ 5.0851
Data publicării: 07:30 06 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 6 noiembrie 2025. Încurcături și situații bizare pentru o zodie
Autor: Daniela Simulescu

zodiac-signs-inside-horoscope-circle-astrology-horoscopes-concept-3 Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Luna se află tot în semnul Taurului.

Luna va tranzita semnul Taurului în prima parte a zilei. Vom încerca să ne păstrăm confortul, să nu pierdem nimic și vom opune rezistență schimbării. Însă, spre seară, când Luna va intra în Gemeni și se va întâlni cu Uranus, s-ar putea să avem surprize. Mercur se apropie de retrogradare și pune gaz pe foc. Astrologul ne recomandă să fim cât mai flexibili, să acceptăm că singura constantă în viață este schimbarea.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Berbec

Este o zi bună pentru a relua legătura cu persoane dragi pe care nu le-ai mai văzut de mult timp. De asemenea, îți poți schimba atitudinea față de partener.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Taur

Vei rezolva unele proiecte de la muncă pe ultima sută de metri. Astrele îți recomandă să stai departe de persoanele care nu te pot influența într-un mod pozitiv.

Vremuri bune pentru Berbec, Leu și Săgetător. Provocări pentru Taur și Capricorn

Horoscop 6 noiembrie 2025 Gemeni

Vei resimți serios apropierea de Mercur retrograd. Parcă nimic nu iese când și cum ar trebui. Iar oamenii din jurul tău nu vor fi prea paroliști.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Rac

Oricât de dragă îți este familia, vei avea nevoie de timp și energie pentru tine și pentru anumite evenimente. Există riscul să apară noi cheltuieli.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Leu

Te iei prea în serios la locul muncă și nu ai rezultatele dorite. Poate că este cazul să fii mai relaxat și să te întâlnești cu viața. S-ar putea să ai succes astfel.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Fecioară

Drumurile și chestiunile administrative îți vor da adevărate bătăi de cap. O zi bună pentru a face rost de sprijinul financiar de care ai nevoie. Învață să ceri!

Horoscop 6 noiembrie 2025 Balanță

Venus va ieși din semnul tău. Poate fi o zi bună pentru a te ocupa și de partea vanitoasă din tine. În plus, vei beneficia de o doză suplimentară de carismă.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Scorpion

Resimți, în continuare, ecoul Lunii Pline de miercuri. Vei încerca să păstrezi liniștea și armonia în relația cu partenerul. Dar îți va fi destul de greu!

Horoscop 6 noiembrie 2025 Săgetător

Îți reamintim că Mercur se pregătește să retrogradeze în semnul tău. Așa că s-ar putea să te întâlnești cu tot soiul de situații bizare și încurcături.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Capricorn

Poți profita de această zi pentru a te face remarcat la locul de muncă. Și cumva, nu contează doar ce muncești, ci și atitudinea din discuțiile cu șefii sau colegii.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Vărsător

S-ar putea să reapară în viața ta unele persoane din trecut, însă au nevoie de ceva de la tine. Va trebui să înveți să pui limite în acest sens.

Horoscop 6 noiembrie 2025 Pești

Inițiativă ai, însă atunci când vei dori să treci la fapte, s-ar putea să nu găsești oamenii potriviți. Va trebui să te bazezi tot pe tine.

x close