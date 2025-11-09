Horoscop 9 noiembrie 2025. Ce zodii va afecta noua retrogradarea a lui Mercur?

Mercur își va începe ultima retrogradare din 2025. Se va întâmpla în semnul Săgetătorului. Și va rămâne astfel până pe 19 noiembrie, când va ajunge în Scorpion. Însă perioada aceasta, cât va fi retrograd în Săgetător, are pregătite pentru noi multe situații speciale, mai ales din cauza tranzitului lui Marte în același semn.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Berbec

Pot apărea discuții cu familia din care să rămâi cu unele nelămuriri. Astrele îți recomandă să îți păstrezi un program al zilei cât mai simplu.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Taur

Este o zi bună pentru a purta acele discuții inconfortabile cu partenerul sau familia despre unele probleme din zona financiară.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur își începe retrogradarea. Deci nu va fi o zi simplă sau una așa cum ți-ai fi planificat! Dar micile încurcături nu te vor opri.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Rac

Luna se află în semnul tău. Vei face tot ce ține de tine să ai parte doar de evenimente și oameni plăcuți în jur. Ai nevoie de asta!

Horoscop 9 noiembrie 2025 Leu

Discuțiile cu copiii te vor pune serios pe gânduri. Unii dintre voi se pot reîntâlni cu oameni dragi pe care nu i-au mai văzut de mult timp.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, se pregătește de retrogradare. Astrele îți recomandă să nu renunți la un plan dacă nu se desfășoară după voința ta.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Balanță

Timpul nu este deloc suficient pentru tine! Ori ești în întârziere, ori ajungi mai devreme. Comunicarea deschisă te va ajuta din multe puncte de vedere.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Scorpion

Mercur va retrograda în casa a doua, a banilor. Deci este cazul să acorzi atenție zonei financiare. O zi potrivită pentru o plimbare sau o călătorie.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Săgetător

Mercur va retrograda în semnul tău. Și s-ar putea să îți aducă unele încurcături sau faze destul de haioase. Deci nu trebuie să te iei prea în serios.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Capricorn

Partenerul își cere drepturile. Adică mai multă atenție pentru el și ceea ce contează cu adevărat pentru relație. Nivelul de energie va fi destul de scăzut.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Vărsător

O zi extraordinară pentru a te reîntâlni cu oameni din trecut. Pot apărea numeroase amânări sau întârzieri. Evită graba la cumpărături.

Horoscop 9 noiembrie 2025 Pești

Vei fi foarte nerăbdător! Și acasă și la serviciu! Iar cei din jurul tău nu vor avea același ritm. Însă veți negocia și veți ajunge la un numitor comun.