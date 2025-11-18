€ 5.0859
Mercur retrograd în Scorpion. Întâmplări nefavorabile pentru patru zodii
Data publicării: 19:36 18 Noi 2025

EXCLUSIV Mercur retrograd în Scorpion. Întâmplări nefavorabile pentru patru zodii
Autor: Echipa Astrosens

imagine mistica corp cap Sursă foto: Freepik/Scăpăm de Mercur retrograd pe 29 noiembrie
 

Din 19 noiembrie, Mercur retrograd se va afla în Scorpion.

Știm că Mercur și-a început ultima retrogradare din 2025 pe 9 noiembrie, în semnul Săgetătorului. Dar, iată că, pe 19 noiembrie, acesta va trece în semnul Scorpionului, unde va rămâne retrograd până pe 29 noiembrie.

Despre Mercur știm că se ocupă de comunicare, procesele cognitive, tranzacții, telecomunicații, tehnologie și drumuri. Când discutăm despre arhetipul Scorpionului, avem în vedere investigațiile, secretele, suspiciunile, supraviețuirea și crizele.

Conform astrologului DCNews, Daniela Simulescu, această retrogradare va afecta, în special, pe cei cu marcaj fix în astrogramele natale. Adică Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. 

Taur/Ascendent în Taur

Pentru tine, noua retrogradare a lui Mercur va avea loc în casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că va complica relația de cuplu, dar și aceea cu persoanele cele mai apropiate, până la finalul lunii noiembrie. Neînțelegerile pot apărea din neant, sau am putea spune că vor fi folosite unele pretexte. Unii dintre voi veți relua legătura cu foști parteneri. Fie prin mediul online, fie vă reîntâlniți exact atunci și când nu v-ați gândi. Alții vor afla secrete legate de persoana iubită, cea pe care vor să o cucerească sau despre rude. Secrete care îi vor pune pe gânduri. 

Leu/Ascendent în Leu

Această retrogradare, care se va petrece în casa a patra, va fi una mai specială pentru tine! Din cauza conjuncției pe care Mercur retrograd o va face cu Soarele, guvernatorul tău. În primul rând, îți recomandăm să nu mai amâni nicio reparație legată de gospodărie. Pentru că, pe nepusă masă, nu vei mai putea folosi unele produse. Dacă vrei să te muți, așteaptă-te la tot soiul de încurcături. Pe moment, îți vei pierde încrederea că se va mai întâmpla, dar este doar chestiune de răbdare. Comunicarea cu familia va fi deficitară, s-ar putea să afli unele secrete care te vor deranja. Și în general, până la final de noiembrie, nimic nu va fi simplu!

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ai planuri mari în perioada aceasta! Sau pur și simplu au început unele proiecte să se miște. Atât în carieră, cât și în viața personală. Dar știi cum este! Exact atunci când îți este lumea mai dragă, exact atunci începe Mercur să retrogradeze în semnul tău! Până pe 29 noiembrie, nimic nu va fi simplu! Sau altfel spus, nu vei scăpa de imprevizibil! În primul rând, procedurile referitoare la sănătate trebuie discutate în detaliu cu specialiștii, nu făcute după ureche. Pe urmă, trebuie să știi că timpul îți va juca destule feste. Totul dureaza mai mult decât ar trebui, te vei sătura de amânări sau întârzieri. Comunicarea cu partenerul va fi și ea afectată, mai ales atunci când aveți de rezolvat chestiuni administrative. În plus, vor fi faze total ciudate, iar astrologul vă recomandă să evitați suspiciunile exagerate, sau cele fără dovezi. 

VEZI ȘI - Lună Nouă în Scorpion. Previziuni pentru toate zodiile

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Mercur retrogradează în casa a zecea. Pe plan profesional, apar situații încurcate sau ciudate. Și bineînțeles că îți vor da planurile peste cap. Lipsa de comunicare îți poate afecta anumite proiecte și va trebui să te ocupi de ajustări. Nu este o perioadă bună pentru a lua decizii radicale în ce privește cariera, pentru a purta discuții aprinse cu șefii sau colegii. De asemenea, nu încerca să preiei noi responsabilități pentru că vei avea de rezolvat probleme mai vechi. Interacțiunea cu autoritățile sau instituțiile importante va fi destul de inconfortabilă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mercur retrograd
taur
leu
scorpion
varsator
horoscop
