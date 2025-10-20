Pe 21 octombrie se va petrece Luna Nouă din semnul Balanței. Un eveniment de care avem nevoie. De ce? Balanța este arhetipul păcii, al echilibrului, al deciziilor înțelepte, al diplomației. Această fază a Lunii este potrivită pentru a găsi echilibrul între propriile nevoi și cele ale celorlalți. Fără să ne dăm seama, ceva din noi se va schimba. Tendința generală va fi aceea de a crea conexiuni între oamenii din viața noastră.

Iată semnele cele mai afectate!

Horoscop Lună Nouă pentru Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Nouă activează casa a șaptea, acolo unde este deja Venus. Fără să îți dai seama, relațiile se pot transforma. Atât cele personale, cât și acelea legate de zona profesională. Pe moment, s-ar putea să fii mai naiv și să crezi că toată lumea este bună. Dar, îți vei da seama că fiecare dintre noi își vede interesul. Valabil și pentru tine. Astfel, vei accepta ideea compromisului. Unii dintre voi vor dori să ia decizii pe plan relațional. Iar cei singuri vor fi mai dispuși să cunoască persoane total diferite față de ce au întâlnit până acum.

Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!

Horoscop Lună Nouă pentru Rac/Ascendent în Rac

Luna Nouă va avea loc în casa a patra, cea mai importantă pentru tine. Adică aceea a familiei și a locuinței. Și pentru că Luna va face un careu cu Jupiter din semnul tău, este clar că evenimentul de pe 21 octombrie poate fi perceput precum o intenție puternică. Una despre cum ai vrea să arate casa ta, despre confortul și estetica mediului înconjurător sau despre echilibrul din sânul familiei. Unii dintre voi vor începe să își caute o casă, alții o vor găsi.

Horoscop Lună Nouă pentru Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Nouă se petrece în semnul tău, acolo unde se află deja Venus. Mulți dintre voi vor simți nevoia unui alt început, de prospețime, de inovație. Indiferent de domeniu. Dar puteți începe cu înfățișarea sau garderoba. O nouă tunsoare poate aduce un plus de încredere, un plus de iubire de sine și curajul de a cere mai mult. Oamenii din jur vor observa schimbarea și ți se vor deschide mai multe uși. Și mai trebuie să știi ceva. Tot ce începi acum va avea nevoie de timp să se concretizeze.

Horoscop Lună Nouă pentru Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Nouă activează casa a zecea a carierei. Este cazul să nu mai pui la suflet unele faze care te-au deranjat pe plan profesional și să rămâi cât mai obiectiv. Astfel, vei putea observa că totul trece, că nimic nu rămâne pe loc și că îți poți crea un alt drum. Unii dintre voi vor avea ocazia să câștige un plus de vizibilitate sau beneficii din partea șefilor. Alții vor descoperi proiecte care li se potrivesc precum o mănușă. Cert este că Luna Nouă poate deveni clipa în care să îți cauți o vocație.