Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!

Anul 2026 promite o atmosferă diferită de cea a lui 2025. Mai ales din punct de vedere astrologic, Jupiter(planeta care se ocupă cu vești bune și șansele) va tranzita până pe 1 iulie Racul, iar după această dată Leul. Începem anul viitor cu dorința de siguranță și liniște, iar din vară vom dori să trăim într-un mod mai extravagant și să ne bucurăm de tot ce ne poate oferi viața.

Iată zodiile care vor profita din plin de 2026!

Rac/Ascendent în Rac

Prima jumătate a anului 2026 va fi de neuitat pentru tine! Jupiter, Marele Benefic, îți va tranzita semnul și se va asigura că te va lăsa într-o condiție mult mai bună. Poate veni cu oportunități în mai multe domenii. Și ținând cont și de faptul că, în casa a zecea vor intra Saturn și Neptun, putem spune că partea profesională va fi prima vizată. Poți schimba domeniul de activitate, avansa sau câștiga mai multă popularitate. Și dacă vei învăța ceva nou, vei fi și mai bine aspectat. Pe plan personal, vei fi ajutat să treci la un alt nivel sau să găsești un partener mai bun pentru tine. Din vară încolo, Jupiter va tranzita casa a doua, deci și pe plan financiar urmează vești bune.

Leu/Ascendent în Leu

În prima parte a anului viitor, vei face un pas în spate pentru a te pregăti de o nouă viață. Vestea bună este că vei scăpa de Saturn și Neptun din casa a opta, tranzite care te-au ținut captiv mai ales în ultimii doi ani. Sau altfel spus, te-au limitat. Pe urmă, din 1 iulie 2026, Jupiter(Marele Benefic) își va începe tranzitul în semnul tău. Ultima dată când s-a mai întâmplat asta: iulie 2014 - august 2015. Sigur ai rămas cu unele amintiri frumoase de atunci! Ei bine, și în a doua jumătate a anului 2026, vei avea oportunitatea de a progresa din mai multe puncte de vedere. Și totul va pleca de la încredere. O vei avea la un nivel extraordinar și astfel, vei îndrăzni mai mult! Bineînțeles că vei câștiga! Însă până atunci, astrele îți recomandă să îți simplifici viața.

