EXCLUSIV  Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Pe 22 august, Soarele și-a început tranzitul în Fecioară, semnul muncii și al disciplinei.

Vine cu toamna cu adevărat! Pe 22 august, Soarele a intrat în Fecioară, unde va rămâne până la Echinocțiul de toamnă, adică pe 22 septembrie. Sezonul Fecioarei din 2025 are parte de câteva evenimente mai speciale. În primul rând, de două Luni Noi în același semn. Prima a avut loc pe 23 august, iar a doua se va petrece pe 21 septembrie. Când vom avea și o Eclipsă de Soare. Și nu trebuie să uităm nici Eclipsa de Lună din data de 7 septembrie.

Altfel spus, urmează o perioadă marcată de curățenie(la propriu și la figurat), organizare, rafinarea stilului de viață și schimbarea condițiilor de lucru. Arhetipul Fecioarei este cel al recoltei, muncii, detaliilor și al rutinei.

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele tranzitează casa a șasea. Vei fi mai interesat de bunăstare, din toate punctele de vedere. Și de cum să îți îmbunătățești fiecare domeniu al vieții. Vei fi mai harnic și dornic să te preocupi de sănătatea.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele va tranzita casa a cincea. Tu vei duce dorul vacanței cel mai mult sau vei face tot posibilul să nu intri în atmosfera toamnei. Unii dintre voi vor fi foarte romantici și competitivi. De asemenea, legătura cu copiii se va intensifica.

Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a patra. Pânâ pe 22 septembrie, vei fi dornic să îmbunătățești locuința, să te muți sau să te (re)conectezi cu familia. De asemenea, obiectivul tău principal va fi siguranța.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va tranzita casa a treia. În primul rând, trebuie să știi că vei avea un dor de ducă uimitor! Pe urmă, acest sezon te va ajuta serios în rezolvarea unor chestiuni administrative sau să înveți lucruri noi.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele va tranzita casa a doua. Atenția ta se va duce către zona financiară. Vei fi interesat de monetizare, de creșterea veniturilor sau de ajustarea bugetului. S-ar putea să apară și cheltuieli suplimentare.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele îți va tranzita semnul. În primul rând, la mulți ani! Până pe 22 septembrie te vom sărbători. Acest sezon te scoate în față, te ajută să îți faci planuri, să iei decizii și să fii mai curajos. Sănătatea nu trebuie neglijată!

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. Și până pe 22 septembrie, când va începe sezonul tău, vei simți nevoia de a sta mai retras, de a nu mai participa la toate evenimentele și de a te îngriji și de sufletul tău. Relaxarea și odihna vor fi importante.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele va tranzita casa a unsprezecea. Unii prieteni influenți te vor ajuta să rezolvi probleme mai vechi. Sau vor fi alături de tine în momentele mai provocatoare. De asemenea, tu vei fi un prieten foarte bun.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a zecea. A venit vremea să strălucești! Mai ales din punct de vedere profesional. Să devii mai vizibil și să primești validarea șefilor. Unii dintre voi vor decide chiar să schimbe cariera sau locul de muncă.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a noua. Și îi va ajuta mai ales pe cei care vor călători, vor avea examene sau vor avea de atins obiective îndrăznețe. De asemenea, veți ține cu dinții de principiile și standardele tale.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele tranzitează casa a opta. Și va aduce unele crize pe plan financiar. Mulți dintre voi își vor da seama că au nevoie de o nouă strategie, să devină mai chibzuiți sau să renunțe la unele mofturi.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele tranzitează casa a șaptea. Partenerul va trece prin numeroase schimbări și va trebui să îți adaptezi viața în funcție de el. Oricum, vei fi dispus să acorzi atenție suplimentară relației de cuplu. Cei singuri vor avea mai multe oportunități.

