Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii

Eclipsele sunt adesea asociate cu evenimente predestinate sau cu schimbări majore în viața noastră. Este important să fim atenți la sincronicitățile și la semnalele care apar în această perioadă, deoarece ele pot purta mesaje importante.

Pe 7 septembrie, vom avea Eclipsa totală de Lună. Altfel spus, o Lună Plină pe steroizi. Ies la suprafață emoții puternice, revelații și finaluri. Acest eveniment ne poate declanșarea eliberării de situații sau tipare care nu ne mai ajută. Cu siguranță, se anunță schimbări majore, mai ales în plan personal și emoțional.

În semnul Peștilor, se va afla și Saturn retrograd, ceea ce complică configurația Lunii Pline. Saturn are darul de a aduce conștientizări și lecții dure, lupte cu timpul, dar și maturizare forțată.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Eclipsa de Lună se va petrece în casa a șaptea. Aceasta se ocupă de căsătorie, asocierile de afaceri, contractele și interacțiunile de tip "unu la unu" cu ceilalți. Și poate deveni momentul perfect pentru încheiere sau "eliberare". Poți simți nevoia de a pune capăt unei relații care nu mai funcționează, fie că este vorba de o relație sentimentală, fie de un parteneriat profesional. De asemenea, unii dintre voi vor ajunge la o concluzie dură referitoare la ce înseamnă o relație cu adevărat. Din cauza lui Saturn, cei singuri își vor da seama că atracția nu este suficientă.

Pești/Ascendent în Pești

Eclipsa de Lună se va petrece în semnul tău. Și pentru că îl ai pe Saturn, din nou, în vizită, așteaptă-te la o revelație importantă sau un moment de trezire despre cine ești cu adevărat. Pe moment, poate fi neplăcută sau frustrantă, însă se va dovedi a fi necesară pentru progresul din viitorul tău apropiat. Îți vei accepta limitele. Pentru unii, Eclipsa poate veni cu nevoia de a face schimbări legate de aspectul fizic sau de stilul personal. Schimbări exterioare care să reflecte o transformare interioară. Alții vor decide să dedice timp suplimentar stilului de viață și să facă mai multe investigații medicale.

