Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Pe 1 septembrie, Saturn va părăsi semnul Berbecului. Și ca orice planetă lentă, atunci când se află pe ultima sută de metri într-un semn, are tendința de a aduce evenimente serioase. De aceasta, zodiile cardinale vor fi cele care vor resimți din plin influența schimbării lui Saturn.

Berbec/Ascendent în Berbec

Pe 25 mai, Saturn și-am început tranzitul în semnul tău. Iar acum, pe 1 septembrie, te părăsește din nou pentru câteva luni. Însă, la finalul lunii august, se va asigura că îți va oferi, ce îi place lui cel mai mult, lecții și limite. Mulți dintre noi vor se vor confrunta cu un ultimatum sau își vor da seama că timpul nu mai este aliatul lor.

Rac/Ascendent în Rac

Saturn va părăsi casa a zecea, a carierei, pe 1 septembrie. Însă până atunci, este posibil să apară noi responsabilități, dar și o stagnare în unele proiecte profesionale. Indiferent de situație, Saturn va ridica ștacheta pentru voi. Veți deveni mai răbdători, înțelepți și pragmatici. În plus, veți căpăta un nivel de reziliență uimitor.

Balanță/Ascendent în Balanță

Saturn va ieși din casa a șaptea, acolo unde se află din 25 mai. Pentru unii, reapar provocări și teste menite să consolideze relația de cuplu sau conexiunea pe care o au cu o persoană dorită. Saturn favorizează legăturile stabile, construite pe compatibilitate reală, nu doar pe atracție. Și nu prețuiește deloc relațiile blazate.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Saturn, guvernatorul tău, va părăsi pentru câteva luni casa a patra. Pe ultima sută de metri, poate aduce provocări legate de casă, familie sau rădăcini. Vei întâmpina rezistență atunci când vei dori să construiești ceva ceva temeinic. Mutările sau achizițiile/vânzările de imobile pot suferi întârzieri. De asemenea, unii se pot trezi cu noi probleme legate de sănătatea rudelor.

