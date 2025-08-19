Data publicării:

EXCLUSIV  Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Saturn se pregătește să iasă din semnul Berbecului. 

Pe 1 septembrie, Saturn va părăsi semnul Berbecului. Și ca orice planetă lentă, atunci când se află pe ultima sută de metri într-un semn, are tendința de a aduce evenimente serioase. De aceasta, zodiile cardinale vor fi cele care vor resimți din plin influența schimbării lui Saturn. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Pe 25 mai, Saturn și-am început tranzitul în semnul tău. Iar acum, pe 1 septembrie, te părăsește din nou pentru câteva luni. Însă, la finalul lunii august, se va asigura că îți va oferi, ce îi place lui cel mai mult, lecții și limite. Mulți dintre noi vor se vor confrunta cu un ultimatum sau își vor da seama că timpul nu mai este aliatul lor.

Rac/Ascendent în Rac

Saturn va părăsi casa a zecea, a carierei, pe 1 septembrie. Însă până atunci, este posibil să apară noi responsabilități, dar și o stagnare în unele proiecte profesionale. Indiferent de situație, Saturn va ridica ștacheta pentru voi. Veți deveni mai răbdători, înțelepți și pragmatici. În plus, veți căpăta un nivel de reziliență uimitor.

Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou

Balanță/Ascendent în Balanță

Saturn va ieși din casa a șaptea, acolo unde se află din 25 mai. Pentru unii, reapar provocări și teste menite să consolideze relația de cuplu sau conexiunea pe care o au cu o persoană dorită. Saturn favorizează legăturile stabile, construite pe compatibilitate reală, nu doar pe atracție. Și nu prețuiește deloc relațiile blazate.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Saturn, guvernatorul tău, va părăsi pentru câteva luni casa a patra. Pe ultima sută de metri, poate aduce provocări legate de casă, familie sau rădăcini. Vei întâmpina rezistență atunci când vei dori să construiești ceva ceva temeinic. Mutările sau achizițiile/vânzările de imobile pot suferi întârzieri. De asemenea, unii se pot trezi cu noi probleme legate de sănătatea rudelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Horoscop 18 august 2025. O zodie va fi prea indiscretă
18 aug 2025, 07:37
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
17 aug 2025, 19:29
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
17 aug 2025, 19:03
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Horoscop 17 august 2025. O zodie va avea o zi nemaipomenită
17 aug 2025, 08:58
Horoscop 16 august 2025. O zodie va fi răsfățată de persoana iubită
16 aug 2025, 09:12
Horoscop 15 august 2025. Îngrijorări din cauza banilor pentru o zodie
15 aug 2025, 08:01
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
14 aug 2025, 21:08
Horoscop 15 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
14 aug 2025, 18:53
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
13 aug 2025, 22:19
Horoscop 13 august 2025. O zodie va fi prea visătoare
13 aug 2025, 08:50
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii august 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
12 aug 2025, 21:32
Horoscop 12 august 2025. Bucurie pentru Rac, neînțelegeri pentru Balanță
12 aug 2025, 08:30
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
11 aug 2025, 20:47
Vin vremuri tensionate pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
05 aug 2025, 19:35
Lună Plină în Vărsător. Vești bune și rele pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
07 aug 2025, 19:32
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 iul 2025, 11:39
Horoscop 25 iulie 2025. Zodia care se va lăsa influențată de prieteni
25 iul 2025, 07:44
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
10 aug 2025, 15:51
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
10 aug 2025, 13:35
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 iul 2025, 21:31
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 aug 2025, 17:31
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 aug 2025, 14:00
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
27 iul 2025, 18:04
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
27 iul 2025, 18:00
Horoscop 24 iulie 2025. Luna Nouă oferă oportunități unei zodii
24 iul 2025, 07:37
Final de iulie cu lecții pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
23 iul 2025, 21:42
Horoscop 11 august 2025. Mercur nu mai este retrograd!
11 aug 2025, 07:48
Horoscop 10 august 2025. Tensiuni pentru Berbec și Balanță
10 aug 2025, 07:47
Horoscop 9 august 2025. Lună Plină afectează o zodie
09 aug 2025, 08:05
Horoscop 8 august 2025. Berbecul va fi convingător, Balanța se va descurca în orice situație
08 aug 2025, 07:46
Horoscop 7 august 2025. Zi importantă pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
07 aug 2025, 07:42
Horoscop 6 august 2025. Cheltuieli inevitabile pentru Leu
06 aug 2025, 07:39
Horoscop 5 august 2025. Balanța nu are control, iar Săgetătorii au probleme la serviciu
05 aug 2025, 07:34
Horoscop 23 iulie 2025. Zodia care trebuie să stea departe de problemele altora
23 iul 2025, 07:28
Horoscop 4 august 2025. O zodie va fi prea competitivă
04 aug 2025, 07:55
Horoscop 3 august 2025. Zodia cu probleme în dragoste
03 aug 2025, 07:51
Horoscop 2 august 2025. O zodie va fi prea naivă
02 aug 2025, 07:47
Horoscop 1 august 2025. Încurcături pentru Taur, Leu, Scorpion și Vărsător
01 aug 2025, 07:43
Horoscop 31 iulie 2025. Venus aduce beneficii unei zodii
31 iul 2025, 07:40
Horoscop 30 iulie 2025. Confuzie și dezamăgiri pentru o zodie
30 iul 2025, 07:36
Horoscop 29 iulie 2025. Probleme la serviciu pentru o zodie
29 iul 2025, 07:31
Horoscop 28 iulie 2025. Probleme în familie pentru o zodie
28 iul 2025, 07:28
Horoscop 27 iulie 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie
27 iul 2025, 07:24
Horoscop 26 iulie 2025. O zodie va fi foarte generoasă
26 iul 2025, 07:19
Horoscop zilnic. Previziunile Danielei Simulescu pentru fiecare zodie, 23 iulie, de la ora 07.00 - VIDEO
22 iul 2025, 18:22
Ce aduce Sezonul Leului pentru fiecare zodie până pe 22 august
22 iul 2025, 21:02
Horoscop 22 iulie 2025. Zodia care își recapătă energia
22 iul 2025, 08:32
Lună Nouă pe 24 iulie. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
21 iul 2025, 22:28
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
acum 4 minute
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
acum 37 de minute
O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea
acum 58 de minute
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
acum 1 ora 7 minute
Magistrații îi cer oficial lui Bolojan să retragă proiectul reformei pensiilor speciale
acum 1 ora 10 minute
A fost descoperită o nouă lună a lui Uranus
acum 1 ora 17 minute
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
acum 1 ora 27 minute
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
Cele mai citite știri
pe 18 August 2025
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
pe 18 August 2025
Un lanț românesc cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață
pe 18 August 2025
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
pe 18 August 2025
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
pe 18 August 2025
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel