Horoscop zilnic. Luna se află în Taur.
Luna își va continua tranzitul în semnul Taurului, de unde va face sextile cu Jupiter și Saturn. Primează nevoia de siguranță sau confortul. Așa că să nu vă mire dacă totul se va mișca prea încet. Cu Soarele, Venus și Marte în Săgetător, inițiative și obiective vom avea din plin, însă când va fi vorba să trecem la fapte, nu o vom face până nu vom primi garanții.
Există riscul să te grăbești cu unele cheltuieli. În special, acelea legate de organizarea sătbătorilor sau de achiziția cadourilor.
Unele persoane apropiate vor încerca să convingă să alegi propunerile lor. Dar tu vei fi destul de rezistent și îți vei urma drumul.
Mercur se apropie de un trigon cu Jupiter. Este una dintre acele zile în care, dacă îți spui că nu există nu se poate, vei reuși.
Vei fi destul de harnic, atât acasă, cât și la serviciu. Însă, nu uita că ai nevoie de o pauză din când în când, fie ea și de câteva minute.
CITEȘTE ȘI Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Există riscul să nu fii destul de atent la unele detalii. Astrele îți recomandă să asculți, nu doar să auzi, ce spun ceilalți.
Dacă nu ți cere ajutorul, nici nu trebuie să îl oferi. Timpul și energia îți sunt necesare pentru rezolvarea propriilor probleme.
Vei fi mai generos cu oamenii dragi. Și îți vei face timp pentru a discuta cu oamenii pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme.
Partenerul vrea garanții și nu se va lăsa până nu le va obține de la tine. Este nevoie de un plus de pragmatism pe plan personal.
Îți vei da seama singur că ești cam împrăștiat. Că din cauza entuziasmului, există riscul să pierzi controlul asupra unor situații.
Nu este cea mai bună perioadă pentru a ieși în evidență. Astrele te invită să rămâi mai retras, calm și să aștepți momentul potrivit.
Treci de la o stare la alta când vine vorba de bani. Când ești foarte cheltuitor, când devii cel mai cumpătat om.
Te vei conecta cu greu la proiectele de la locul de muncă. Pur și simplu, unor dintre acestea nu le găsești deloc rostul.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News