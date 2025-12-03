€ 5.0893
Horoscop 3 decembrie 2025. Cheltuieli impulsive pentru o zodie
Data publicării: 08:36 03 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 3 decembrie 2025. Cheltuieli impulsive pentru o zodie
Autor: Echipa Astrosens

simboluri numerologie astrologie Sursă foto: Freepik/Ne apropiem de Luna Plină din Gemeni
 

Horoscop zilnic. Luna se află în Taur.

Luna își va continua tranzitul în semnul Taurului, de unde va face sextile cu Jupiter și Saturn. Primează nevoia de siguranță sau confortul. Așa că să nu vă mire dacă totul se va mișca prea încet. Cu Soarele, Venus și Marte în Săgetător, inițiative și obiective vom avea din plin, însă când va fi vorba să trecem la fapte, nu o vom face până nu vom primi garanții.

Horoscop 3 decembrie 2025 Berbec

Există riscul să te grăbești cu unele cheltuieli. În special, acelea legate de organizarea sătbătorilor sau de achiziția cadourilor.

Horoscop 3 decembrie 2025 Taur

Unele persoane apropiate vor încerca să convingă să alegi propunerile lor. Dar tu vei fi destul de rezistent și îți vei urma drumul.

Horoscop 3 decembrie 2025 Gemeni

Mercur se apropie de un trigon cu Jupiter. Este una dintre acele zile în care, dacă îți spui că nu există nu se poate, vei reuși.

Horoscop 3 decembrie 2025 Rac

Vei fi destul de harnic, atât acasă, cât și la serviciu. Însă, nu uita că ai nevoie de o pauză din când în când, fie ea și de câteva minute.  

CITEȘTE ȘI Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 3 decembrie 2025 Leu

Există riscul să nu fii destul de atent la unele detalii. Astrele îți recomandă să asculți, nu doar să auzi, ce spun ceilalți.

Horoscop 3 decembrie 2025 Fecioară

Dacă nu ți cere ajutorul, nici nu trebuie să îl oferi. Timpul și energia îți sunt necesare pentru rezolvarea propriilor probleme.

Horoscop 3 decembrie 2025 Balanță

Vei fi mai generos cu oamenii dragi. Și îți vei face timp pentru a discuta cu oamenii pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme.

Horoscop 3 decembrie 2025 Scorpion

Partenerul vrea garanții și nu se va lăsa până nu le va obține de la tine. Este nevoie de un plus de pragmatism pe plan personal.

Horoscop 3 decembrie 2025 Săgetător

Îți vei da seama singur că ești cam împrăștiat. Că din cauza entuziasmului, există riscul să pierzi controlul asupra unor situații.

Horoscop 3 decembrie 2025 Capricorn

Nu este cea mai bună perioadă pentru a ieși în evidență. Astrele te invită să rămâi mai retras, calm și să aștepți momentul potrivit.

Horoscop 3 decembrie 2025 Vărsător

Treci de la o stare la alta când vine vorba de bani. Când ești foarte cheltuitor, când devii cel mai cumpătat om.

Horoscop 3 decembrie 2025 Pești

Te vei conecta cu greu la proiectele de la locul de muncă. Pur și simplu, unor dintre acestea nu le găsești deloc rostul.

x close