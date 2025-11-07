€ 5.0860
Data publicării: 13:09 07 Noi 2025

EXCLUSIV Uranus se întoarce în Taur. Noi schimbări pentru patru zodii - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

planet-uranus-space-this-image-elements-furnished-by-nasa Sursă foto: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre ultima etapă a lui Uranus din Taur.

Pe 8 noiembrie, Uranus se întoarce în semnul Taurului, unde va mai râmâne până pe 26 aprilie 2026.

Să ne reamintim că Uranus a intrat în Taur pe 15 mai 2018. Din 6 noiembrie 2018, a urmat o pauză când a revenit în Berbec. După care între 6 martie 2019-7 iulie 2025 am simțit cu adevărat ce înseamnă acest tranzit, atât la nivel mondial, cât și pe plan individual. 

Uranus este o planetă transgenerațională. Îi ia aproximativ 84 de ani să facă rotația în jurul Soarelui și petrece cam șapte ani într-un semn zodiacal. Uranus reprezintă inovația, schimbările neașteptate, revoluțiile, independența, instabilitatea, originalitatea și mișcările sociale. Taurul este semnul confortului, al resurselor, al pământului, al banilor, al stabilității și al roadelor. 

Vremuri bune pentru Berbec, Leu și Săgetător. Provocări pentru Taur și Capricorn

Ei bine, Uranus se întoarce în acest semn pentru a ne obliga să ne reconfigurăm relația cu banii și rezistența la schimbare.

Semnele care vor fi afectate vor fi cele fixe: Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. 

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată vineri, 7 noiembrie, de la ora 20.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

x close