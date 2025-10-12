Horoscop 12 octombrie 2025. O zodie se lasă afectată de bârfe

În ultima zi a săptămânii, Luna traversează semnul Racului. Ceea ce înseamnă că vom avea nevoie cu toții de siguranță, confort și armonie.

Horoscop 12 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Vor fi momente în care pur și simplu te vei simți neputincios. Important este să îți dai timp și să lași viața să decurgă de la sine.

Horoscop 12 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Partenerul are destule opinii, însă când este vorba de trecut la fapte, apar poticniri. Nu este nevoie de o comunicare tendențioasă între voi.

Horoscop 12 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Parcă dai prea multă greutate vorbelor sau părerilor celorlalți. Și s-ar putea ca oamenii să nu fie prea bine intenționați.

Horoscop 12 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Cu Luna în semnul tău, te vei lăsa impresionat de orice poveste. Poate prea mult. Astrele îți recomandă să nu te contaminezi cu problemele celorlalți.

Horoscop 12 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Poate fi o zi simplă sau una destul de controversată. Și asta depinde, în mare parte, de tonul abordat în discuțiile cu familia sau cu apropiații.

Horoscop 12 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Te vei abține cu greu atunci când cineva te provoacă într-o discuție. Ce-i drept, mintea ta îți livrează și unele replici memorabile.

Horoscop 12 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

S-ar putea să te simți neiubit sau neapreciat indiferent de ce ar face persoana iubită sau cei dragi. Poate că ai nevoie de timp pentru tine.

Horoscop 12 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ai foarte multe idei și prea puțin timp pentru a le da viață. De aceea, ai nevoie să accepți ce contează cu adevărat pentru acum.

Horoscop 12 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Unele bârfe te afectează mai mult decât ai vrea tu să recunoști. Încearcă să îți dai seama de ce se întâmplă asta și să te liniștești.

Horoscop 12 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Partenerul va fi foarte sensibil și neîndemânatic. Astăzi va avea nevoie de ajutorul tău. Poate vă gândiți la unele activități lejere.

Horoscop 12 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Treci de la o extremă la alta. Când ești foarte harnic și activ, când devii leneș și delăsător. Și poate că nu trebuie să le faci pe toate într-o singură zi.

Horoscop 12 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

O parte din tine este luptătoare, însă cealaltă a obosit. Și va trebui să le împaci pe ambele astfel încât să ai o zi mai bună.