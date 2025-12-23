Venus în Capricorn, 24 decembrie - 17 ianuarie. Previziuni pentru fiecare zodie

Pe 24 decembrie, Venus își va începe tranzitul în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 17 ianuarie 2026.

Urmează o perioadă romantică, dar nu la modul siropos. Pragmatismul își va face simțită prezența, fie că vorbim de relații vechi sau cele aflate la început de drum. Să nu uităm că semnul Capricornului este guvernat de Saturn. Deci iubirea trece printr-un filtru obiectiv și realist. Adică vom prefera faptele în locul cuvintelor.

Berbec/Ascendent în Berbec

Venus va tranzita casa a zecea, alături de Marte, propriul guvernator. Urmează o perioadă foarte bună pentru zona profesională, noi planuri și obiective puternice. În plus, nu te vei teme să preiei noi responsabilități.

Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, va tranzita casa a noua. După o perioadă mai instabilă, iată că acest tranzit te va ajuta să îți recapeți încrederea și credința că vin și vremuri bune. În plus, Venus te va ajuta dacă vei dori să călătorești sau să organizezi evenimente.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Venus va tranzita casa a opta, alături de Marte. Urmează o perioadă bună pentru pasiune, sentimente profunde și mistere. Însă, în același timp, astrele îți recomandă să îți vezi interesul în negocieri, fie cu partenerul, fie la locul de muncă.

Rac/Ascendent în Rac

Venus va tranzita casa a șaptea. Și te ajută să petreci timp de calitate în preajma partenerului, să îmbunătățești relația dacă a fost problematică în ultima perioadă sau îți va oferi șansa de a cunoaște persoane interesante. În plus, parteneriatele profesionale vor merge ca unse.

Leu/Ascendent în Leu

Venus va tranzita casa a șasea, acolo unde se află deja Soarele și Marte. Și un lucru e cert! Îți va face plăcere să te simți util, harnic și eficient. Îți vei organiza timpul astfel încât să îți rămână pentru activitățile recreative.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Venus va tranzita casa a cincea. Cea a iubirii, creativității și a copiilor. Deci urmează numeroase beneficii legate de aceste domenii. Vei fi destul de generos, dornic de gesturi romantice și de bucuros. Îi vei molipsi pe cei dragi cu a ta poftă de viață.

Balanță/Ascendent în Balanță

Acest tranzit al lui Venus va fi important, mai ales pentru că este guvernatoarea ta, dar să nu uităm că se va întâlni cu Marte. Mulți dintre voi vă veți bucura ca niciodată de timpul petrecut cu familia. Alții vei da dovadă de un simț estetic fantastic în amenajarea locuinței sau atunci când căutați idei de cazare.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Venus va tranzita casa a treia. Talentul tău oratoric va fi de admirat până pe 17 ianuarie. Vei reuși să obții ce îți dorești și să îi inspiri pe apropiați. Alții veți dori să vă plimbați mai des, să învățați ceva nou. Singurul risc este acela de a petrece prea mult timp în mediul online.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Venus va tranzita casa a doua. Și deși Marte, prezent în aceeași casă, te va provoca să cheltuiești mai mult decât era stabilit în buget, Venus îți va aduce noi resurse, mai ales din partea celor dragi.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Veste bună! După Soare, Marte, iată că a venit vremea să fii vizitat și de Venus, considerată Micul Benefic. Vei profita mai ales din punct de vedere estetic. Te vei simți frumos, atrăgător și vei fi gata să primești tot ce este mai bun din partea universului. Iubirea va fi prioritară!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Venus va tranzita casa a douăsprezecea. Până pe 17 ianuarie, ar fi cazul să te ferești de implicarea în relațiile indisponibile sau să te sacrifici prea mult pentru actualul partener. Odihna și relaxarea vor fi darurile universului pentru tine.

Pești/Ascendent în Pești

Venus va tranzita casa a unsprezecea. Relațiile de prietenie vor fi importante, de asemenea vei avea curaj să îți propui obiective îndrăznețe. Unii dintre voi vor primi invitații la evenimente și astrele vă recomandă să nu le refuzați.