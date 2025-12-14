Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 15-21 decembrie 2025

Urmează o săptămână foarte încărcată din punct de vedere astrologic! Marte își va începe luni tranzitul în semnul Capricornului, unde va rămâne până pe 23 ianuarie. Putem spune că acest tranzit va fi puntea perfectă dintre ani. Ne va canaliza energia către obiectivele serioase și noi responsabilități.

Pe 20 decembrie, se va petrece Luna Nouă din Săgetător. Un eveniment potrivit pentru cei care își fac noi planuri legate de călătorii sau studii. Dar și important pentru domeniul juridic. Tot sâmbătă, Lilith va intra în Săgetător.

Iar duminică, va avea loc Solstițiul de iarnă/Soarele va intra în Capricorn.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Berbec

Marte, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a zecea. Ceea ce înseamnă că atenția ta se va duce în zona profesională. Nu vei mai face concesii și compromisuri, vei deveni mai autoritar, iar aceste fapte s-ar putea să îți aducă mici neînțelegeri cu șefii sau colegii. Pentru unii apar noi responsabilități.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Taur

Când ai crezut că te-ai mai liniștit din punct de vedere financiar, când vor mai apărea și alte cheltuieli pe care nu le poți evita. Există riscul să te și lași influențat de persoane nu prea bine intenționate. De asemenea, deși încerci să îți organizezi foarte bine programul, nu vei avea timp pentru toate planurile.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Gemeni

Relația cu partenerul s-ar putea să fie mai tensionată. Ori nu vă puneți de acord în ceea ce privește planul pentru sărbători, ori acesta va întâmpina unele greutăți și nu va mai fi la fel de implicat în activitățile gospodăriei. Unii dintre voi se vor confrunta cu alte greutăți pe plan financiar.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Rac

Vor fi momente în care te vei simți neajutorat. Însă, ai face bine din timp să eviți această posibilitate. Cum? Prin a-ți ajusta programul. Vor fi destule proiecte la serviciu, plus treburile gospodărești. Și cum vrei să le faci pe plac tuturor, vei ajunge să uiți și de propriile dorințe și nevoi. Trebuie să înveți să gestionezi stresul.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Leu

Urmează o săptămână grea. Când vei fi obosit și fără vlagă, când te vei confrunta cu un grad crescut de confuzie. Și parcă îți lipește busola interioară. Pe plan amoros, pot fi neînțelegeri și regrete. Iar la serviciu, vei avea tendința de a te implica în luptele altora și astfel îți vei atrage reproșuri.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Fecioară

Familia nu te va sprijini așa cum te-ai fi așteptat. Și vei fi nevoit să te descurci singur din multe puncte de vedere. Unii vor avea probleme legate de gospodărie. Sau vor dori să facă schimbări pe plan imobiliar. Însă un lucru e sigur! Nivelul de romantism va fi ridicat.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Balanță

În primul rând, astrologul îți atrage atenția asupra neglijenței în timpul călătoriilor sau asupra chestiunilor administrative. pentru că vor urma întârzieri și blocaje. Pe urmă, intrarea lui Marte în casa a patra nu face decât să creeze o stare tensionată în sânul familiei, exact acum înainte de sărbători.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Scorpion

În continuare, te confrunți cu situații financiare copleșitoare. Însă nu vor mai dura mult. Astrologul îți recomandă să eviți investițiile riscante. Marte, propriul guvernator, trece în casa a treia. Deci urmează multe discuții, negocieri și chestiuni administrative de rezolvat.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Săgetător

Nu este cea mai bună săptămână pentru a-ți testa limitele. Pentru că nivelul de energie va fi scăzut și pentru că te poți lăsa păcălit de cine nu trebuie. Cel mai bine ar fi să îți creezi un program simplu și să eviți escapismul. Marte intră în casa a doua, deci vei scoate mai mulți bani din buzunar ca de obicei.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Capricorn

Marte intră în semnul tău, după care va fi urmat de Soare. Am putea spune că este o săptămână de tranziție. Primești ambiție, forță, dorința de a câștiga. Și nu te vei lăsa până nu vei avea unele realizări. Însă, s-ar putea să fii și mai furios, nerăbdător sau autoritar ca altădată.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Vărsător

Planurile cu prietenii nu vor ieși așa cum v-ați propus, deci trebuie să fii mai flexibil. Și cum Marte a intrat în casa a douăsprezecea, astrele îți recomandă să faci un pas în spate. Să te preocupi de odihnă, relaxare sau sănătate. Unii dintre voi veți închide etape.

Horoscop 15-21 decembrie 2025 Pești

Pe plan profesional, s-ar putea să apară numeroase încurcături. Astrologul vă recomandă să fiți destul de pragmatici în discuțiile cu șefii sau colegii. Și să nu credeți că tot ce zboară se mănâncă. După care, intrarea lui Marte în casa a unsprezecea vă va face destul de sociabili și vă ajută la înfăptuirea obiectivelor.