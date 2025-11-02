€ 5.0851
Data publicării: 08:41 02 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 2 noiembrie 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie
Autor: Echipa Astrosens

Horoscop zilnic. Venus se apropie de careul cu Jupiter.

Începem ultima zi a săptămânii cu Luna în Pești care se apropie de Saturn și Neptun. Venus din Balanță va face un careu cu Jupiter din Rac. Putem spune că a doua parte a zilei va fi mai pe placul nostru. Până la prânz, astrele ne oferă o tendință către apatie, lipsă de energie și claritate. Însă, după prânz, ne vom motiva singuri să găsim metode prin care să facem din ziua aceasta una cu amintiri plăcute.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Berbec

Deși îți faci un plan al zilei, te vei lăsa repede influențat de apropiați și îl vei schimba. Vor apărea unele evenimente neprevăzute și le vei da curs.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Taur

Excesul de zel atunci când te ocupi de treburile gospodărești nu va fi deloc apreciat de apropiați. Aceștia, mai degrabă, vor să petreceți timp de calitate împreună.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Gemeni

Te răzgândești foarte des pe durata întregii zilei. De la cele mai mici detalii până la activitățile principale. Iar partenerul se va adapta mai greu la schimbările tale.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Rac

Astrele îți recomandă să nu ai prea mult timp liber la dispoziție. Pentru că, altfel, te vei gândi la tot felul de scenarii și te vei preocupa degeaba.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Leu

Astrele îți recomandă să fii mai atent la aportul tău din discuțiile cu apropiații. S-ar putea să vorbească gura fără tine și să regreți ulterior.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Fecioară

Vei fi destul de indulgent cu tine din punct de vedere financiar. Aproape că îți vei pune în pericol bugetul pentru săptămâna viitoare.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Balanță

Careul Venus-Jupiter îți dă și curaj, însă și o doză suplimentară de inconștiență. Există riscul să te implici în unele activități nu foarte potrivite pentru tine.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Scorpion

Vei fi prea tolerant cu oamenii din jur. Astrele îți recomandă să fii cât mai obiectiv și să nu dai prea multe șanse acelor persoane care ți-au mai greșit în trecut.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Săgetător

Prietenii vor avea un cuvânt de spus în modul în care îți organizezi ziua. Astrele îți recomandă să nu lași prea mult de la tine, mai ales din punct de vedere financiar.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Capricorn

Preiei prea repede unele responsabilități și îți dai seama prea târziu că nu te poți ocupa de ele. Încearcă să faci echipă cu oamenii apropiați.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Vărsător

Îți vei pune multe întrebări din punct de vedere financiar. S-ar putea să adopți o atitudine mai rezervată atunci când vei avea de făcut cheltuieli.

Horoscop 2 noiembrie 2025 Pești

În prima parte a zilei, nici tu nu știi ce vrei. Însă, pe urmă îți vei reveni. Astrele îți recomandă să te bucuri de ziua aceasta așa cum este ea.

