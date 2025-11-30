Prima săptămână a lunii decembrie va fi mult mai liniștită din punct de vedere astrologic. Evenimentul principal este Luna Plină din Gemeni, care va avea parte de careuri cu Saturn și Neptun. Ceea ce înseamnă că unii își doresc o schimbare de direcție, dar că nu le va fi foarte simplu să o găsească sau să o înfăptuiască.

Vestea bună este aceea că Mercur va face un dublu trigon cu Jupiter și Saturn. Adică, astrele nu ne lasă la greu! Ne vom păstra optimismul și răbdarea în momentele provocatoare. Iar reziliența se va demonstra a fi o resursă uimitoare.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Berbec

Aspectele săptămânii îți priesc din plin! Cu Soarele, Venus și Marte, toate în casa a noua, mulți dintre voi își vor recăpăta credința, vor deveni mai ambițioși sau își vor da seama că au nevoie de un obiectiv măreț. O perioadă extraordinară pentru a organiza evenimente sau călătorii. Mercur nu mai este retrograd, deci vei lua decizii corecte din punct de vedere financiar.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Taur

Venus, propria guvernatoare, ajunge în casa a opta, alături de Soare și Marte. Mulți dintre voi veți avea numeroase nemulțumiri din cauza banilor. Și poate vă veți judeca prea aspru din acest punct de vedere. Astrologul vă recomandă să fiți mai degrabă atenți la viitorul apropiat. Adică, la maniera în care vă veți face de acum înainte strategia pe plan financiar. Cum Mercur nu mai este retrograd în casa a șaptea, comunicarea cu partenerul și negocierile vor fi pe placul vostru.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Gemeni

Mercur nu mai este retrograd în casa a șasea, deci am putea spune că mai scăpați de problemele de la serviciu sau de încurcăturile referitoare la treburile gospodărești. Luna Plină de pe 5 decembrie se petrece în semnul vostru. Deci este clar că veți abandona situații care nu vă mai ajută deloc. Venus a intrat în casa a șaptea, partenerul și familia vor fi aproape de voi.

CITEȘTE ȘI Horoscop decembrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Rac

Luna Plină de pe 5 decembrie se va petrece în casa a douăsprezecea. Și cum Venus a intrat în casa a șasea, acolo unde se află de ceva timp Marte și Soarele, este clar că nu vei avea nicio clipă de liniște! Însă, trebuie să știi că nivelul de energie va fi scăzut, așa că ți-ar prii să fii mai organizat și eficient. În special la locul de muncă.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Leu

O săptămână destul de fructoasă pentru voi! Plină de oportunități. Cu Soarele, Venus și Marte în casa a cincea, nimic nu vă poate opri! Astrologul vă invită să nu refuzați invitațiile, să vă distrați, să vă exprimați fără frică și să nu abandonați competițiile. Ce-i drept, vor fi și mai multe cheltuieli ca de obicei, dar veți avea în vedere totdeauna partea plină a paharului.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Fecioară

Cum Mercur și Saturn nu mai sunt retrograde, veți lua decizii mult mai bune. Luna Plină de pe 5 decembrie se va petrece în casa a zecea, a carierei. Așa, pe final de an, au loc schimbări pe plan profesional. Unele care vă vor afecta și în zona personală. Pentru că apropiații vor avea nevoie de mai mult timp din partea voastră, iar voi vreți să vă concetrați mai mult pe problemele de la serviciu.

CITEȘTE ȘI Horoscop decembrie 2025 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Balanță

Prima veste bună este aceea că Mercur și-a oprit retrogradarea în casa a doua, a banilor. Deci nu veți mai întâlni aceleași probleme ca în ultimele săptămâni. Pe urmă, tranzitul lui Venus în casa a treia, alături de Marte și Soare, vă ajută să învățați, să comunicați mai bine și să găsiți resursele necesare pentru unele călătorii sau evenimente. Există riscul să pierdeți timp prețios în mediul online.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Scorpion

Mercur nu mai este retrograd în semnul vostru și va face o serie de aspecte pozitive cu Jupiter și Saturn. Vă recăpătați încrederea în propria persoană sau în mersul lucrurilor. Sunt vești bune și pe plan romantic, mai ales pentru cei care vor să repare o relație sau să treacă la următorul nivel. Venus a intrat în casa a doua, deci este posibil să vă confruntați cu noi cheltuieli.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Săgetător

Urmează o săptămână foarte bună pentru voi! Venus și-a început tranzitul în semnul vostru și se alătură Soarelui și lui Marte. Este una dintre cele mai bune perioade din 2025! Astrologul vă transmite faptul că veți avea parte de evenimente favorabile, carismă, beneficii din partea celor dragi, curaj, efervescență. Și că ar fi păcat să nu profitați din plin de acestea, indiferent de etapa în care vă aflați.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Capricorn

Saturn, propriul guvernator, nu mai este retrograd! Deci, relația cu timpul va fi una favorabilă. Astrologul vă recomandă să puneți pe primul loc odihna. Nu aveți toată energia din lume! Să faceți un pas în spate și să refuzați acele invitații care nu vă aduc nimic bun. Complezența nu vă priește deloc. În plus, este cazul să vă reconfigurați relația cu sacrificiul.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Vărsător

Saturn nu mai este retrograd în casa banilor, iar Mercur în casa carierei. Veți fi mai chibzuiți din punct de vedere financiar, iar comunicarea de la locul de muncă se va îmbunătăți. Cu Venus, Marte și Soarele în casa a unsprezecea, este momentul să fiți mai sociabili. Să vă (re)întâlniți cu prietenii mai des, să cunoașteți oameni noi și să vă alăturați unor cauze.

Horoscop 1-7 decembrie 2025 Pești

Saturn nu mai este retrograd în semnul vostru, unde mai stă până pe 14 februarie 2026. Abia acum începeți să vedeți rezultatele eforturilor depuse în ultima perioadă. Și ați devenit mult mai răbdători și înțelepți. Unii dintre voi nu se vor plictisi deloc din punct de vedere profesional! Cu Venus, Marte și Soarele în casa a zecea, aveți parte și de provocări, dar și de numeroase oportunități. Astrologul vă recomandă să acordați atenție sănătății.