€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Lifestyle

Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 08:28 28 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 28 octombrie 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
Autor: Daniela Simulescu

fantasy-astral-wallpaper-composition-2 Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece trigonul dintre Marte și Jupiter.

Trigonul între Marte în Scorpion și Jupiter din Rac ne conferă încredere în propria persoană și ceilalți, curaj, energie. De aceea, astrele ne recomandă activități fizice alături de persoane apropiate, dar și implicarea în acele activități care ne fac sufletul să vibreze. Vom fi competitivi și pasionali atunci când vom urmări atingerea unui obiectiv. Și straniu sau nu, însă intuiția ne va fi cel mai folositor instrument. 

Horoscop 28 octombrie 2025 Berbec

Trigonul Marte-Jupiter te vizează. Îți vei alege mult mai bine luptele și pașii. Altfel spus. te vei preocupa de strategii și planuri cu atenție sporită.

Horoscop 28 octombrie 2025 Taur

Discuțiile cu partenerul vor fi destul de fructuoase. Veți reuși să găsiți împreună soluții la probleme și veți profita de acest moment pentru a vă propune noi obiective.

Horoscop 28 octombrie 2025 Gemeni

Vei beneficia din plin de dorința colegilor de a păstra liniștea și armonia la locul de muncă. Astfel, îți vei termina sarcinile în timp util.

Horoscop 28 octombrie 2025 Rac

Vei fi foarte competitiv. În orice domeniu! Vei găsi destul de repede motivație atunci când vei dori să le demonstrezi celorlalți de ce ești în stare.

Horoscop 28 octombrie 2025 Leu

Împăcarea cu trecutul este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Mai ales când este vorba de unele supărări din partea familiei.

Horoscop 28 octombrie 2025 Fecioară

Vei avea un talent oratoric nemaipomenit! În plus, inteligența ta îi va face pe ceilalți să fie invidioși. O zi bună pentru a-ți folosi puterea de convingere.

Horoscop 28 octombrie 2025 Balanță

S-ar putea să beneficiezi de sfaturile unei persoane dragi atunci când vrei să faci o investiție. Atfel, eviți să cumperi ceva ce nu merită banii.

Horoscop 28 octombrie 2025 Scorpion

Am putea spune că este una dintre cele mai bune zile din an pentru tine! Indiferent de ce se întâmplă, vei reuși să ieși la liman. Sau vei lupta cu abitir pentru ce îți dorești.

Horoscop 28 octombrie 2025 Săgetător

Intuiția îți transmite multe semnale. Și nu este acea zi în care să le ignori. Am putea spune că acestea sunt precum asul din mâneca ta.

Horoscop 28 octombrie 2025 Capricorn

Vei fi destul de sociabil și vei reuși să îți echilibrezi programul astfel încât să petreci timp și cu partenerul, dar și cu prietenii sau alți apropiați.

Horoscop 28 octombrie 2025 Vărsător

Aproape că nici nu contează ce faci concret la locul de muncă. De ce? Șefii sau colegii vor aprecia mai mult atitudinea pe care o ai în momentele serioase.

Horoscop 28 octombrie 2025 Pești

Vei găsi un echilibru între pragmatism și inspirație. Indiferent de obiectivul pe care trebuie să îl duci la bun final. Zi bună pentru chestiuni administrative.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Barometrul Securității Energetice: Românii vor ca Moldova să primească gaze din Marea Neagră
Publicat acum 20 minute
Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri, în noiembrie
Publicat acum 39 minute
Un microbuz plin cu migranţi a fost oprit la Calafat: 24 de persoane încercau să intre ilegal în România
Publicat acum 43 minute
Zelenski estimează pierderi lunare de 5 miliarde de dolari pentru Rusia după sancțiunile SUA
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Vlad Gheorghe își anunță candidatura la funcția de primar al Capitalei. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 19 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 19 ore si 42 minute
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat acum 19 ore si 6 minute
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close