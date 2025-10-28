Trigonul între Marte în Scorpion și Jupiter din Rac ne conferă încredere în propria persoană și ceilalți, curaj, energie. De aceea, astrele ne recomandă activități fizice alături de persoane apropiate, dar și implicarea în acele activități care ne fac sufletul să vibreze. Vom fi competitivi și pasionali atunci când vom urmări atingerea unui obiectiv. Și straniu sau nu, însă intuiția ne va fi cel mai folositor instrument.

Horoscop 28 octombrie 2025 Berbec

Trigonul Marte-Jupiter te vizează. Îți vei alege mult mai bine luptele și pașii. Altfel spus. te vei preocupa de strategii și planuri cu atenție sporită.

Horoscop 28 octombrie 2025 Taur

Discuțiile cu partenerul vor fi destul de fructuoase. Veți reuși să găsiți împreună soluții la probleme și veți profita de acest moment pentru a vă propune noi obiective.

Horoscop 28 octombrie 2025 Gemeni

Vei beneficia din plin de dorința colegilor de a păstra liniștea și armonia la locul de muncă. Astfel, îți vei termina sarcinile în timp util.

Horoscop 28 octombrie 2025 Rac

Vei fi foarte competitiv. În orice domeniu! Vei găsi destul de repede motivație atunci când vei dori să le demonstrezi celorlalți de ce ești în stare.

Horoscop 28 octombrie 2025 Leu

Împăcarea cu trecutul este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. Mai ales când este vorba de unele supărări din partea familiei.

Horoscop 28 octombrie 2025 Fecioară

Vei avea un talent oratoric nemaipomenit! În plus, inteligența ta îi va face pe ceilalți să fie invidioși. O zi bună pentru a-ți folosi puterea de convingere.

Horoscop 28 octombrie 2025 Balanță

S-ar putea să beneficiezi de sfaturile unei persoane dragi atunci când vrei să faci o investiție. Atfel, eviți să cumperi ceva ce nu merită banii.

Horoscop 28 octombrie 2025 Scorpion

Am putea spune că este una dintre cele mai bune zile din an pentru tine! Indiferent de ce se întâmplă, vei reuși să ieși la liman. Sau vei lupta cu abitir pentru ce îți dorești.

Horoscop 28 octombrie 2025 Săgetător

Intuiția îți transmite multe semnale. Și nu este acea zi în care să le ignori. Am putea spune că acestea sunt precum asul din mâneca ta.

Horoscop 28 octombrie 2025 Capricorn

Vei fi destul de sociabil și vei reuși să îți echilibrezi programul astfel încât să petreci timp și cu partenerul, dar și cu prietenii sau alți apropiați.

Horoscop 28 octombrie 2025 Vărsător

Aproape că nici nu contează ce faci concret la locul de muncă. De ce? Șefii sau colegii vor aprecia mai mult atitudinea pe care o ai în momentele serioase.

Horoscop 28 octombrie 2025 Pești

Vei găsi un echilibru între pragmatism și inspirație. Indiferent de obiectivul pe care trebuie să îl duci la bun final. Zi bună pentru chestiuni administrative.