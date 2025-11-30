Astăzi, Venus își începe tranzitul în Săgetător, unde va rămâne până pe 24 decembrie. În astrologie, Venus ține de frumusețe, feminitate, iubire, sentimente, valori și relații. Iar semnul Săgetătorului este cel al libertății, filosofiei, credinței, aventurii și optimismului. Deci urmează o perioadă nemaipomenită pentru organizarea evenimentelor, a călătoriilor sau pentru a vedea jumătatea plină a paharului.

Să nu uităm că Venus se alătură lui Marte, deci finalul anului ne va aduce noi pasiuni.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Berbec

Astrele îți recomandă să nu lași ziua aceasta să treacă pur și simplu. Ai toate aspectele necesare pentru a o face una de neuitat! În sensul bun al cuvântului.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Taur

Schimbarea lui Venus, propria guvernatoare, te va face mult mai discret și atent la subtilitățile din jur. În plus, îți vei da seama cât costă timpul.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Gemeni

Te vei dedica prea mult nevoilor celorlalți. Este adevărat că vor aprecia implicarea și generozitatea ta, însă și tu meriți atenție și răsfăț.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Rac

Vrei să te simți util. Să îi ajuți pe cei din jur. Și chiar îți vei consuma destule resurse în acest sens. Unii dintre voi vor fi mai autoritari.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Leu

Din start trebuie să știi că va fi o zi destul de bună. Ai idei creative, cauți motive de distracție, iar romantismul va fi la cote uimitoare.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Fecioară

Vei dori să aduci un plus de frumusețe locuinței. Apreciezi și buna funcționare, însă vrei să te simți bine acasă. Relația cu familia se poate îmbunătăți.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, trece în casa a treia. A ta poftă de viață va fi contagioasă. Oamenii dragi vor dori să comunice cu tine tot timpul.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Scorpion

Nu erau de ajuns cheltuielile multiple din ultima perioadă, acum vei dori să îi și răsfeți pe cei dragi. O zi potrivită pentru a cumpăra cadouri.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Săgetător

O veste bună! Venus intră în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vine cu beneficii, carismă, romantism și dorința de a avea tot ce este mai bun.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Capricorn

Astrele îți recomandă să faci un pas în spate, să te preocupi de sufletul tău. De o reorganizare a vieții. Unii dintre voi veți fi prea copleșiți.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Vărsător

Te vei bucura de prezența prietenilor. Sau poți cunoaște oameni noi foarte energici. Unii dintre voi veți participa la evenimente distractive.

Horoscop 30 noiembrie 2025 Pești

Vei fi sufletul petrecerii oriunde te-ai duce. Ce-i drept, s-ar putea să te iei prea în serios. Dar astăzi nu îți va dăuna la fel ca altădată.