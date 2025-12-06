Sâmbătă, Mercur direct din Scorpion face un trigon cu Jupiter retrograd din Rac. Acesta este un aspect pozitiv. Putem avea idei geniale pe care le vom comunica pe înțelesul tuturor. Unii dintre noi vor prinde curajul necesar să lupte pentru ideile lor. Vom dori să citim mai multe știri sau articole pozitive. Vom fi mai toleranți și dornici să îi încurajăm pe apropiați.

Horoscop 6 decembrie 2025 Berbec

Vei duce o luptă cu timpul. Dar, te va motiva să te ocupi de unele sarcini pe ultima sută de metri. O zi bună pentru strategii financiare.

Horoscop 6 decembrie 2025 Taur

Comunicarea cu partenerul va fi pe placul tău. În plus, te va ajuta să treci mai repede peste unele îngrijorări sau vești mai neplăcute.

Horoscop 6 decembrie 2025 Gemeni

Știi să îți organizezi activitățile în mod eficient. Adică, nu vei mai avea tendința de a te pune în situații de criză sau să le faci tu chiar pe toate.

Horoscop 6 decembrie 2025 Rac

Luna îți va tranzita semnul. Nu vei dornic să ieși din zona de confort. Dar asta nu înseamnă că vei renunța la unele evenimente sau planuri.

Horoscop 6 decembrie 2025 Leu

Vrei nu vrei, va trebui să faci unele compromisuri. Prin care să împaci și nevoile tale, dar și ale celor dragi. Totul este conectat.

Horoscop 6 decembrie 2025 Fecioară

Vei avea o zi bună. Mintea îți va fi un mare aliat, ai claritate și reușești să privești partea plină a paharului. Cei dragi vor admira optimismul tău.

Horoscop 6 decembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să asculți de persoanele experimentate atunci când este vorba de cheltuieli serioase sau investiții. Sigur vor avea un sfat bun.

Horoscop 6 decembrie 2025 Scorpion

Trigonul Mercur-Jupiter vine în sprijinul tău. Vei vedea jumătatea plină a paharului în orice situație. Stai departe de oamenii care nu au încredere în tine!

Horoscop 6 decembrie 2025 Săgetător

Îți propui multe, însă când este vorba de trecut la fapte s-ar putea să ai surprize. Astrele îți recomandă să accepți că ești mai idealist și că trebuie să fii mai pragmatic.

Horoscop 6 decembrie 2025 Capricorn

Discuțiile cu prietenii sau apropiații îți vor face mult bine. Ai nevoie de socializare, de schimb de idei și de persoane care să te încurajeze.

Horoscop 6 decembrie 2025 Vărsător

Dacă ai o zi liberă, este cazul să faci ceva și pentru tine. Dacă vei munci, sigur vei găsi un proiect care să îți placă la nebunie.

Horoscop 6 decembrie 2025 Pești

O parte din tine va fi destul de vrednică, dar cealaltă își dorește să petreacă. Și vei căuta evenimente sau idei în acest sens.